颱風接力？雙颱貝碧佳、葡萄桑後 賈新興：蘇力17日後有發展機會

本周後期天氣不穩定，要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，20日至24日起受大低壓帶影響天氣極不穩定；目前有雙颱，另有熱帶擾動醞釀中，需持續觀察注意。

賈新興指出，颱風貝碧佳今明影響上海；颱風葡萄桑已於昨晚8點生成，預估朝琉球群島方向移動的機率高。18、19日預估通過及影響琉球機率高，19日後接近中國長江口，未來發展強度會減弱，較貝碧佳颱風略偏南，比較靠近台灣東北方海面，但未來預估路徑仍有變化，需再觀察。

至於菲律賓呂宋島附近之98Ｗ熱帶擾動，賈新興指出，預估17日進入南海後才有發展為蘇力颱風的機會，往海南島和越南方面移動，仍需留意後續這兩個颱風發展及移動趨勢。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

未來10天天氣，賈新興指出，17日清晨東北角至恆春半島一帶有局部短暫陣雨，17日午後山區有零星短暫陣雨。17日晚上賞月，基隆至高雄賞月機率高，東北角至恆春半島有零星短暫雨。18日北海岸、基隆至宜花及恆春半島有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東、竹苗以南山區及高屏有局部短暫陣雨。19日花東沿海及苗栗以南沿海清晨有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，20日至24日起受大低壓帶影響，天氣不穩定。其中20日高屏及彰化以北沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。21日台中以南及花東有局部短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。

賈新興指出，22日新竹以北、嘉義以南及花東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。23日至24日各地有局部陣雨或雷雨。25日午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。