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公廁染淋病？男病患稱GG不小心碰到「1處」 醫驚：那很長耶

聯合新聞網／ 綜合報導
男子表示自己使用公廁時接觸到馬桶感染性病，醫師這樣說。示意圖／聯合報資料照片。
男子表示自己使用公廁時接觸到馬桶感染性病，醫師這樣說。示意圖／聯合報資料照片。

使用公廁要小心衛生，不注意可能性病找上你！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠指出近來有許多男性病患前來問診，並表示自己沒有過性行為卻感染淋病，不少網友質疑這樣的說詞，不過朱信誠也補充，如果沾染到有細菌的分泌物，是有可能感染的，畢竟公廁也不曉得被誰使用過。

朱信誠在Threads上分享，最近好幾個男生得了淋病來看診，都說沒有發生性行為，其中一位男病患就說自己只是在加油站公廁大便，使用坐式馬桶，因為馬桶有一個斜面所以GG不小心碰到，沒想到過兩天就開始尿尿痛還留白色膿。聽完故事朱信誠打趣道「那你GG很長耶」， 他表示病人當下尷尬的說「沒有沒有，我只是坐比較前面」，嘴角卻不自覺上揚，文章一出網友紛紛留言討論。

有人質疑男病患的說詞，認為性病也沒有那麼容易感染「這應該都在騙吧，不是說公廁機率超低的」、「那些說法只是給病人台階下不要造成家庭失和」、「看破不說破」、「上大號… 要得菜花，應該也沒有不容易」。不過也有網友補血「8、9歲去，小便斗很矮，碰到小便斗，後來感染了性病 」、「有的馬桶是真的不用很長就會碰到」、「上次馬桶已經坐最後面了結果，GG直接掉到水裡好煩」。

朱信誠也在留言區出面回應表示，使用沾染到細菌並不是沒可能，還是建議大家出門留意一下，不要直接接觸馬桶比較安全。至於女性上廁所則建議使用酒精消毒殺菌，再鋪衛生紙隔絕坐墊是不錯的方法。 強調有尿意就去尿，女生憋尿容易導致泌尿道感染，得不償失。

由 @isabellathatgirll 發佈
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公廁 醫師

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