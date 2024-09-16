輕颱葡萄桑預測路徑比貝碧佳偏南 吳德榮：另一擾動距台較近需觀察

雙颱共存，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(16)日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號中颱「貝碧佳」中心即將登陸，正侵襲長江三角洲，向西北西推進；受陸地影響，將逐漸減弱。第14號輕颱「葡萄桑」在關島附近，預測路徑略比「貝碧佳」偏南，但在不確定性範圍內。

吳德榮指出，最新(15日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，另一擾動在呂宋島附近醞釀，大氣環境多變，系集模擬路徑非常分散，意謂未來行徑非常不確定，但因距離台灣較近，更需注意觀察。至於這兩個熱帶系統對台有何影響？各國模式皆在調整，言之過早，徒增困擾而已。

吳德榮指出，今日各地為晴時多雲、白天偏熱的天氣，午後山區偶有零星短暫降雨的機率；今晚起台灣東側有水氣移入，東半部雲量增多，偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫為北部21至37度、中部23至36度、南部24至35度及東部21至36度。