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中秋節接福！3生肖鴻運大開 5生肖可望一吐悶氣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中秋節示意圖。記者賴香珊／攝影
中秋節示意圖。記者賴香珊／攝影

明天就是中秋節，相傳也是土地公第2個生日，民俗專家廖大乙說，虎、馬、猴3生肖可望在中秋開始鴻運大開，犯太歲的龍、狗、牛、羊、兔將漸甩悶鍋，不妨把握時機準備月餅、百香果拜土地公，也能用「柚倒好運來」讓運勢好上加好。

廖大乙指出，相傳土地公有3個生日，分別是農曆2月初二「頭牙」土地公封神之日、農曆8月15日中秋節是土地公生日，以及12月16日「尾牙」幫土地公作壽兼祈求財運，因此中秋節除了拜祖先，也能去拜土地公，為自身運勢加持。

尤其，虎、猴、馬3生肖從中秋節開始，正能量爆棚，鴻運大開，財運亨通；而甲辰龍年正沖太歲肖龍、狗者，偏沖肖牛、羊者，以及肖兔者害太歲，5生肖將再中秋過後，將漸入佳境，慢慢甩去與無春青龍年犯沖的沉悶、不順遂的氣場。

廖大乙建議，有好的機會能祈福求好運就要把握，可利用中秋節拜土地公為祂祝壽，尤其鴻運開、犯太歲的生肖，供品可準備月餅、麻糬、百香果等圓的食物，帶有圓滿寓意，又以「百香果」台語諧音「事結果」最佳，祈求諸事有好結果。

此外，中秋節當天也能透過「柚倒好運來」幫自己開運或祈願，而其作法很簡單，只要準備柚子、紅紙跟筆，首先將心願寫在紅紙上，然後在柚子底部挖個小洞，再將心願紅紙塞進柚子，之後把柚子「倒栽蔥」埋進土裡，有助迎來好兆頭。

他也提醒，犯太歲的5生肖，除了把握中秋節向土地公祝壽，誠心祝禱，中秋過後，也能透過捐血、布施等來行善積福報，引來正能量，加速甩開陰霾氣場，讓運勢撥雲見日，為自己招來財富及好運氣。

中秋節 土地公 生肖

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