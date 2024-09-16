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雙北賞月碰運氣 桃園以南機率高

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北報導

明天中秋節，民眾關心是否有機會賞月，氣象專家分析，今晚水氣開始增加，今、明兩天，大台北、東半部地區雲多、偶有零星降雨，賞月需碰運氣，桃園以南午後雷陣雨結束，晚上賞月機率高。

目前西太平洋有兩個颱風，包含「貝碧佳」及剛生成的「葡萄桑」，氣象署昨晚表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已發展成輕度颱風，為編號第14號颱風「葡萄桑」，預測未來路徑往北北東轉西北，朝琉球附近海域移動。

張竣堯表示，周三至周日受低壓帶影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後雷陣雨的天氣型態；溫度部分，周三前高溫36度，局部可達37度，周三因雲量增加，略降1至2度。

中秋節當天，張竣堯說，東半部、大台北地區要賞月機率稍低，西半部機率較高。台北市立天文館指出，今年中秋月亮特別有看頭，不僅是距離近又大的「超級月亮」，也是2015年以來最大中秋月，還有剛過「衝」的明亮土星來合月，有明亮行星如此相近、相伴的中秋月，21世紀百年中唯有今年。

另外，中秋烤肉，蔬菜、肉價也是關注重點。台北農產運銷公司與中央畜產會統計，目前每公斤菜價約43.2元，每公斤豬肉96.2元、白肉雞每斤約33.5元。民眾指出，今年中秋烤肉確實花了較多的預算，物價漲幅有感，撇除節日需求，民生物資價格的穩定是政府重要工作，也是讓人民最有感政策。

農糧署副署長姚志旺表示，前陣子受凱米颱風影響，目前短期葉菜類的復耕進度已達四成，節氣效應過後進入秋季，蔬菜生長狀況會較好，屆時產量會比較充足，價格也會進一步回穩。

農業部畜牧司長李宜謙表示，目前豬肉價格雖較高，但業者在中秋節前一個月已在備料，因此價格波動上的影響有限，中秋後預計每公斤會再回穩4元左右。

中秋節 凱米颱風 豬肉

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