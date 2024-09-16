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健康你我他／肉類去骨菜切碎 少了嚼勁仍營養

聯合報／ 文／覃事成（新北三重）
較硬的水果有勞果汁機幫忙，就算缺了牙，也不會缺少任何一樣食材。圖／覃事成提供
較硬的水果有勞果汁機幫忙，就算缺了牙，也不會缺少任何一樣食材。圖／覃事成提供

即將奔六的我，目前恆齒僅剩27顆，還有一顆牙剩底座，有兩顆牙蛀到一半，其他牙齒多少也有蛀蝕，沒有一顆牙齒是完整無缺的。

年輕時，我的牙齒鋒利無比，吃甘蔗可以不削皮直接啃，大快朵頤，真是酷斃、帥爆了。與現在只能喝甘蔗汁比較，真的相差十萬八千里。不過，沒關係。兵來將擋、水來土掩，上有政策、下有對策。

日子要過，身體要顧，營養不可少，這是我的飲食最高原則。菜肴烹調標準，肉類去骨，魚類去刺，葷素菜都要切碎切細並煮爛。反正牙齒不中用或缺牙了，不需要有嚼勁了。基本上，餐桌上的菜色種類依舊，以前吃什麼現在也吃什麼，只是必須多花時間處理。

至於水果，西瓜、香蕉都不是問題，較硬的水果就有勞果汁機幫忙。使用果汁機打得粉碎，不用咬就行，大不了殘渣不要，僅留其汁液。見招拆招，就算缺了牙，也不會缺少任何一樣食材。

另外，因為無法用牙齒咬碎，所以吃的時候，必須小口謹慎吞食，避免梗在喉嚨，那麻煩就大了。

水果 牙齒

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