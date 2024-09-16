逾期未驗車 釀車禍逐年攀升

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
審計部報告指出，逾期未驗車而造成交通事故的件數逐年攀升，三年來高達三千七百輛次，要求交通部檢討。圖非當事車輛。記者邱德祥／攝影
審計部報告指出，逾期未驗車而造成交通事故的件數逐年攀升，三年來高達三千七百輛次，要求交通部檢討。圖非當事車輛。記者邱德祥／攝影

審計部指出，過去三年有高達一八○萬五四○四輛次汽機車未依規定驗車被罰，且逾期未驗車造成的交通事故逐年攀升，三年來有三千七百輛次因機件原因釀車禍，要求交通部檢討。

交通部公路局表示，審計部依據的資料肇因雖顯示為煞車失靈，但均是當事人陳述，非經專業人員鑑定，似嫌武斷，已加強驗車通知。

審計部最新決算審核報告指出，近三年未依規定辦理檢驗，以及因機件因素而發生的交通事故車輛仍多，分析發現，未辦理車輛檢驗遭開罰，二○二一年有七十二萬七八一二輛次、二○二二年有五十五萬九九八七輛次、二○二三年有五十一萬七六○五輛次，三年來有一八○萬五四○四輛次未依規定驗車被開罰。

上述未依限參加檢驗逾六個月以上者，分別為五十三輛、八十四輛與六十一輛；另分析交通事故個別肇因屬機件因素者，二○二一年有一一六五輛次、二○二二年有一一九一輛次、二○二三年有一三四四輛次，總計每年因機件原因發生交通事故均逾千輛次，且有逐年增加趨勢，過去三年就有高達三千七百輛次。

審計部表示，交通部雖已持續精進車輛檢驗制度，但近三年未依限辦理檢驗，以及因機件因素而發生交通事故車輛仍多，要求交通部檢討研謀善策，並加強宣導，以提升行車安全。

公路局強調，雖肇因研判顯示均為機件因素導致煞車失靈，但數據分析來源資料是訊問事故當事人後，依當事人陳述來填報，並未經原廠或專業技術人員對事故車進行鑑定、確認事故原因，因此以該訊問結果論定該交通事故為機件因素，似嫌武斷。

公路局說明，根據現行道路交通安全規則規定，汽車與大型重機都需要定期檢驗，且汽車腳煞車、手煞車效能及平衡度，以及大型重機前後煞車效能要合於規定。

公路局並表示，法規也明定，「因交通事故遭受重大損壞，經送廠修復」，應申請實施臨時檢驗，未依規定辦理者，依道路交通管理處罰條例第十八條規定處罰。

公路局指出，為加強通知車主於期限內驗車，減少因逾期檢驗導致影響行車安全，公路監理機關透過多元方式，包含監理服務App、簡訊、電子郵件及明信片，通知車主前往檢驗，提升車輛到檢率，目前達百分之九十九點四九，各監理所站網頁也加強宣導，落實車輛定期保養等資訊。

有學者質疑，道路事故多是人為造成，而非機件因素，且現今的車輛品質愈做愈好，如何證明沒有驗車造成事故件數攀升？此議題需要更多討論。

交通事故 交通部 車主

延伸閱讀

審計部指涉違反ICERD計畫法規未公開 移民署：已更新管考

中秋節前假日國道客運旅客量 西部成長東部衰退

國道客運昨疏運逾11萬人 今預估省道6大路段易壅塞

蘇花公路崇德路深夜再因土石流阻斷 公路局連夜搶通

相關新聞

逾期未驗車 釀車禍逐年攀升

審計部指出，過去三年有高達一八○萬五四○四輛次汽機車未依規定驗車被罰，且逾期未驗車造成的交通事故逐年攀升，三年來有三千七...

糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢...

台灣首部食物過敏指引 非典型過敏受關注

國內每年因過敏就醫人數超過三五○萬人，主要症狀為發癢、氣喘、蕁麻疹、眼睛腫，但林口長庚研究發現，少部分幼兒患有食物蛋白誘...

雙颱共舞！輕颱「葡萄桑」今晚生成 最新路徑、對台影響曝光

日本氣象廳今晚間發布，位於關島附近的第16號熱帶性低氣壓，在今晚增強為今年第14號颱風「葡萄桑」；中央氣象署表示，預測未...

怕過敏不吃奶蛋？ 醫師：恐營養不良 不要矯枉過正

一名兩歲小男童骨瘦如材，僅九公斤重，比同年齡孩子少了兩公斤，嚴重營養不良，而原因為家長以過敏原檢測報告為依據，禁止孩子喝...

防老年憂鬱 食補健腦、運動增「快樂激素」

隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱症備受關注。精神科醫師楊聰財表示，老年憂鬱如果不及時介入治療，當大腦長期處於負面情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。