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防老年憂鬱 食補健腦、運動增「快樂激素」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
老年憂鬱會出現失眠、心情低落、記憶力變差等現象，常被認為是老化、身體病痛所致。本報資料照片
老年憂鬱會出現失眠、心情低落、記憶力變差等現象，常被認為是老化、身體病痛所致。本報資料照片

隨著全球人口老齡化的趨勢加劇，老年憂鬱症備受關注。精神科醫師楊聰財表示，老年憂鬱如果不及時介入治療，當大腦長期處於負面情緒狀態，可能損傷腦部神經，進而演變成失智症，甚至有較高輕生機率。

老年人口的精神疾病中，以憂鬱症盛行率最高，其次為失智症。楊聰財說，多數長輩會以身體症狀來表現心理的不舒服，但子女、照顧者容易以為是正常老化現象。

楊聰財建議，老年憂鬱的防治，要從生理、心理、環境和精神方面多管齊下，改變陷入鬱鬱寡歡的危險因子。

在生理方面，首重定期健康檢查，楊聰財指出，透過定期健檢，可及早發現並控制心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病，能及時採取有效的治療措施，減少疾病對老年人心理的負面影響。

均衡飲食對於維持老年人的身體健康至關重要。楊聰財說，攝取富含抗氧化劑食物，有助於降低憂鬱風險，可多吃水果、蔬菜、全穀物，適量攝取Omega-3脂肪酸、維生素B群等營養素，能促進腦部健康，減少認知衰退的風險，降低憂鬱的發生率。

運動對於老年人的生理和心理健康都有顯著影響，楊聰財指出，運動能促進大腦釋放多巴胺和血清素等「快樂激素」，減輕憂鬱症狀，可從事步行、游泳、瑜伽等有氧運動，能提高心肺功能，且增強體力和免疫力。

許多老年人常因為身體不適或焦慮，出現睡眠障礙。楊聰財強調，應避開助眠藥物，建立良好睡眠習慣，例如保持固定的起床、就寢時間，睡前不使用3C產品，打造安靜舒適的睡眠環境，以提高睡眠質量。

孤獨感是老年憂鬱的重要原因之一。楊聰財說，豐富的社會支持系統有助於降低老年人憂鬱的發生率，建議家人、朋友和社區組織應積極主動與老年人保持聯繫，參加社交活動，幫助老年人擴大社交圈，增強歸屬感和幸福感。

憂鬱症 睡眠 老年人口

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