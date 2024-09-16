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怕過敏不吃奶蛋？ 醫師：恐營養不良 不要矯枉過正

聯合報／ 記者沈能元賴昀岫／台北報導
新北市立土城醫院院長黃璟隆說，一名2歲男童經過敏原檢測後，家長只給稀飯、豆漿，造成男童嚴重營養不良。本報資料照片
新北市立土城醫院院長黃璟隆說，一名2歲男童經過敏原檢測後，家長只給稀飯、豆漿，造成男童嚴重營養不良。本報資料照片

一名兩歲小男童骨瘦如材，僅九公斤重，比同年齡孩子少了兩公斤，嚴重營養不良，而原因為家長以過敏原檢測報告為依據，禁止孩子喝牛奶、食用雞蛋，主食僅有稀飯、豆漿。醫師提醒，父母不能為了減少幼童過敏反應，而矯枉過正。

氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等過敏兒人數逐年上升，許多家長花錢讓孩子接受過敏原檢測，但新北市立土城醫院長黃璟隆表示，家長面對檢測報告時，必須謹慎解讀，並與兒科醫師討論，不可貿然執行飲食控制。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會副秘書長蘇冠文建議，家長應該長期幫孩子整理食物過敏筆記，幾個月下來，就可大致掌握孩子過敏原，此時再考慮是否做過敏原檢測。

在非典型食物過敏方面，黃璟隆表示，手搖飲暗藏危機，例如，部分飲品添加了鮮奶、芝麻堅果等，極少數的過敏兒童飲用後，可能引發腹痛、嘔吐。再者，許多小吃特產也常添加雞蛋，這會讓過敏兒身陷危機。建議政府應要求店家標示及加註警語。

氣喘 過敏原

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