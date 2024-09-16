台灣首部食物過敏指引 非典型過敏受關注

國內每年因過敏就醫人數超過三五○萬人，主要症狀為發癢、氣喘、蕁麻疹、眼睛腫，但林口長庚研究發現，少部分幼兒患有食物蛋白誘發腸炎症候群，對於花生、雞蛋、牛奶等食物過敏，表現為腹瀉、嘔吐等非典型症狀，常被誤診為腸胃炎。

林口長庚醫療團隊統計，四至十八歲兒童、青少年食物過敏比率二○○四年為百分之七點七，二○一七年則上升至百分之十點四。十九歲以上成人則百分之六點四增為百分之十二點五，成長幅度更大。

典型過敏病程為在接觸塵蟎、蟑螂、花粉、貓狗毛、帶殼海鮮等過敏原後，誘發體內免疫球蛋白E（IgE）上升，引發蕁麻疹、皮膚癢、眼睛腫等；少部分過敏兒患有「食物蛋白誘發腸炎症候群」，原因與IgE無關，而是在食用奶蛋、花生後，引發腹痛嘔吐，但醫師卻很難在第一時間查出原因。

台灣食物過敏比率上升 製表／沈能元 圖／聯合報提供

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會副秘書長蘇冠文表示，門診曾收治一名二歲男童，每次喝完牛奶，兩個小時後嘔吐嚴重，多次至急診就醫。起初，醫師認為男童罹患腸胃炎，檢查確認病因為「食物蛋白誘發腸炎症候群」。

蘇冠文說，「食物蛋白誘發腸炎症候群」並不常見，男多於女，常被視為腸胃炎，只要避免食用奶蛋、花生等過敏原，就可減少發病機率，所幸，這類過敏兒到了國小階段後，腸道發育逐漸成熟，嘔吐等症狀逐漸緩解。

為讓民眾有正確認知、臨床兒科醫師了解國內兒童過敏現況，台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會於廿一日舉辦國際研討會，屆時將公布首部「台灣食物過敏診斷及治療指引」，內容則有國內外食物過敏比率增加及診治方式。

引發過敏症狀主要食物中，蝦子比率最高，在四至十八歲族群中占百分之四點三，其次為螃蟹（百分之三）、花生（百分之一點五）。在成年人中，仍以蝦子最高，占比達百分之六點一，其次為螃蟹（百分之四點六）、花生（百分之○點九）。