健康主題館／中風？顏面神經麻痺 不會影響手腳

● 顏面神經麻痺與中風差異，在於手腳是否有症狀

● 規律作息、均衡飲食、增強免疫力，減少發生率

一名70多歲有三高的阿嬤，早上起來喝水時水從嘴角流出來，家人擔心可能是中風了，緊急送醫急診，經檢查發現是帶狀疱疹引起了「顏面神經麻痺」。馬偕醫院神經內科主治醫師黃勇評指出，病毒感染容易引發顏面神經麻痺，容易跟中風混淆，最簡單的判斷是：顏面神經麻痺並不會影響到手跟腳。

常見因病毒感染 好發於春秋

黃勇評表示，顏面神經麻痺症狀局限於臉部，包含眼皮下垂、眼淚一直流、法令紋消失、水會從患者側嘴角流出、舌頭麻不適等，有的人還會出現耳朵後面疼痛的前驅症狀；腦中風則有「臨微不亂」的判斷準則，「臨」時手腳軟、「微」笑也困難、講話「不」清楚、別「亂」快送醫。兩者最大差異，就是顏面神經麻痺不會影響到手跟腳。

顏面神經麻痺好發於春、秋兩季，常因為病毒感染導致，如疱疹病毒、帶狀疱疹病毒、巨細胞病毒、EB病毒等，同時與免疫力低下或疫苗接種等有關。黃勇評說，通常患者容易在一早發現，尤其是刷牙、洗臉等照鏡子時，會注意到單側臉部出現眼歪嘴斜等狀況。每10萬人約有25人會發生顏面神經麻痺問題，好發族群為免疫力差者、懷孕婦女、年長者等。

「顏面神經不治療也可自行恢復，但需要8到12周才會痊癒。」黃勇評說，治療可以加速復元，年輕人復元較快，4周就會復元得差不多。

黃勇評說，該名70多歲阿嬤因有出現耳朵後疼痛的前驅症狀，加上免疫力較差，治療時間比較久，耗時4周以上、回診2次，給予抗病毒藥物、類固醇治療才痊癒。

針灸、電流刺激 可加速復元

另有一名做房地產仲介的壯年男子，交際應酬壓力大，平常菸酒不離手，早上起來出門前發現自己眼歪嘴斜，趕快上網查資料，一到診間就跟醫師說自己「顏面神經麻痺」，經過檢查確診，後來給予類固醇治療，一、兩周之後就痊癒了。

顏面神經麻痺的治療，黃勇評說，通常第一周會使用低劑量類固醇，對抗顏面神經發炎、加速復元。然而，顏面神經麻痺會伴隨其他帶狀疱疹病毒感染，必須同步處理感染問題，否則顏面神經也很難單獨治好。此外，針灸、復健電流刺激等，也會加快顏面神經麻痺的恢復。

雖然顏面神經麻痺不能百分百預防，但可以透過加強免疫力的方式來減少發生機率，黃勇評強調，日常生活應維持規律作息，均衡飲食，同時補充維他命，避免吃辛辣、刺激食物，適量攝取咖啡、茶，戒菸戒酒。也提醒出入人潮擁擠公共場所，可配戴口罩，減少感染風險。