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不願意驗車 消基會籲找出原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

近3年逾180萬輛次汽機車未依規定驗車挨罰，審計部報告還指出，逾期未驗車導致交通事故件數逐年攀升。學者表示，應釐清不願驗車原因、與事故是否成正比；台灣交通安全協會認為，有無驗車與事故沒直接關係，建議政府加強稽查警力。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，政府相關單位應分析汽機車不願意驗車原因，分析後再來加強宣導，畢竟現在汽機車定檢都有提醒，但是否有人忽略或沒被通知，才導致逾180萬車次未依規定驗車，另外，相關懲處規定也可檢討，是否懲處太輕讓用路人無感。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥質疑，依照過去觀察，車輛死傷事故造成的原因很多，包含人為、車輛、道路環境等，而統計道路事故多是人為造成，而非機件因素，且現今的車輛品質愈做愈好，如何證明沒驗車造成事故件數攀升，需要再討論。

針對過去3年還有逾180萬輛未依規定檢驗的汽機車在路上趴趴走，鄭永祥說，監理單位對車主的掌握還不夠完全，很多人登記的地址為戶籍地，與現居地可能不一樣，因此無法聯繫上，宣導及通知部分需要再加強。

「驗車和事故沒有直接關係，其他國家也無強制驗車規定。」台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，驗車是種形式，民眾會比政府更注意車輛的狀況，但還會有這麼多車輛未依規定驗車，代表部分車主根本不願意檢驗。

陳宏益以露營車為例，他說，過去沒相關規定，部分車主改裝將露營車屋頂可升起來，但如今被禁止，先前已改裝的車主已花錢改造，且此項改裝與交通安全沒有絕對關係，因此不願驗車，加上稽查警力不足，車主就心存僥倖持續開車上路，他認為，要改善此情況，除加強宣導外，稽查警力也應增加。

交通事故 車主 露營

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