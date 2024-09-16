健康名人堂／癌症新藥基金無法解決的問題

我錯了！而且錯得有點離譜，簡單地說，少了一個零。去年我出了那本健保的書，其中對於許多癌症新藥要被「限縮給付範圍」以專章分析，並以肺癌標靶治療「泰格莎」為例，說健保財源不足，所以限縮給付，只給已經腦轉移的病人才能使用，這個「用生命」來省錢的做法。寫書過程中，我提出「百億癌症新藥基金」的構想。

定稿前我請台大癌醫醫院院長楊志新給我意見，結果他說，光泰格莎一個藥，未來可能就要一百億！所以我在複印前一刻，把百億改成「幾百億」，當時，我雖然也問了其他藥界與病友團體，但沒想到缺口會高達「千億」。

所以我說「錯得離譜」，因為少了一個零。除了癌症新藥之外（其實很多是上市多年療效明確的老藥，只是專利尚未過期），其他科別的新一代用藥，我們與國際間的差別愈來愈大。一位心臟科朋友說，連癌症病友的「求救聲」，政府都聽不到，其他科別更不必談了。

最近南部醫界好友王宏育分享孔明河醫師的演講，題目是「心臟衰竭的治療與挑戰」，副標題是「淡淡的哀愁」。為什麼？他語重心長：「現在有這麼好的藥（指的是健安心『Entresto』），卻限制得這麼嚴苛，台灣是富裕的社會，卻無法讓民眾願意多繳一點保費…」。

糖尿病新藥 難納入健保給付

另一位好友，也是內科醫師告訴我，糖尿病的新一代藥物，例如福適佳和恩排醣，都可減緩糖尿病人發生慢性腎衰竭的病程，而剛上市的可申達，更是直接挑戰糖尿病的腎衰竭，因為可改善腎功能被美國FDA核准。這些療效極佳，有明確成本效益的藥物，都因健保財務困難，常常很難被納入給付，或一旦納入就限制重重。

孔醫師說「淡淡的哀愁」，原因是他的父親當年走的時候就是因為心臟衰竭，那時「Entresto」尚未開發出來，今天他以一個醫師的心情發問，現在藥有了，台灣社會富裕了，為什麼大家不肯出錢？

「百億癌症基金」在政府左支右絀，勉強擠出50億元後，看起來應該3年可以達成。據了解採用模式就是英國的癌症新藥基金，英國在2011年，因為許多「新藥」，尤其用美國「快速通道」核准的癌症新藥與孤兒藥，常常因藥價太高或臨床試驗療效不夠明確，通不過NICE的成本效益門檻，但這些藥在歐美其他國家，病人都可以用。

財源不足 癌症患者困境無解

英國政府在輿論壓力下，成立癌症新藥基金，以暫行支付解病人燃眉之急，每年預算大約新台幣百億。不過，幾年下來，年年預算超支，又被批評不具成本效益，浪費納稅人的錢。但英國政府還是必須支持，同時又加了另外一金，「創新藥物基金」來處理癌症以外的新藥，年度預算加倍，大約每年300億台幣。

我們的「癌症新藥基金」會面臨什麼問題？簡單地說，如果我們的目標和英國一樣（目前看起來的確是），只為了解決「成本效益」不夠明確的新藥，那麼百億應該是夠的。只是這個百億，不論是每年或每3年達成，大家要了解這不是一次性支出，而是經常性支出。「暫時」支付期滿後，證明符合療效指標及成本效益，健保就要給付。

如果我們希望用這個癌症新藥基金，補足因健保限縮給付而造成保護力逐漸侵蝕，新政府打錯算盤了。不過，我不得不說新政府的確非常努力，只是癌症病人困境還是無解，要怪誰呢？只怪我也後知後覺，因為一年半前，我也以為百億就夠了。