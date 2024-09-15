含牛奶、芝麻等手搖飲應加註過敏警語 食藥署最新回應

國內兒童食物過敏比率增加，衛福部食藥署自107年公告「食品過敏原標示規定」，要求市售包裝食品需標示甲殼類、芒果、花生、牛奶羊奶等11項致過敏性內容物，避免民眾食用後引發過敏。國內過敏專家表示，街邊手搖飲店眾多，兒童愛喝，建議衛福部應針對手搖飲店等兒童愛吃的散裝即時食品，也應要求店家針對容易引起過敏的牛奶或芝麻等加註警語標示，確保兒童健康。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會副秘書長蘇冠文說，手搖飲店販售的飲料中，若是會添加牛奶或是芝麻等堅果，此為過敏原食材，恐出現過敏症狀；另台灣許多小吃都會添加雞蛋，如果家中有對雞蛋過敏的孩童，家長就需要多加留意，有時可以多詢問店家。

新北市立土城醫院院長黃璟隆說，街邊手搖飲店眾多，手搖飲品項更是琳瑯滿目，各式的內容物繁多，有時很難確保會不會吃到引起過敏的內容物，造成急性過敏，建議食藥署應多加注意。

衛福部食藥署表示，目前依食品過敏原標示規定，市售包裝食品須於容器或外包裝上標示，相關11項致過敏性內容物的醒語資訊，違者依「食安法」開罰3萬至300萬元罰鍰，標示不實處4萬至400萬元罰緩。並限期回收改正，改正前不得繼續販賣，未遵行者沒入銷毀。

食藥署指出，對於專家意見會予以研議，並持續鼓勵業者自願標示過敏原警語資訊，並持續蒐集國際規範及各界意見，研議法規與時俱進，而現場調製飲料或無完整包裝的即食食品，消費者除可由產品品名獲知過敏原資訊外，有過敏體質的消費者也可主動詢問店家產品內容物資訊。