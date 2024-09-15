只吃稀飯配豆漿…2歲童營養不良剩9公斤 醫憂過敏原檢測多迷思

台灣氣候潮濕，常見塵蟎、黴菌、蟑螂等過敏原，當孩童吸入後常引發過敏、氣喘，許多家長讓孩子進行過敏原檢測。新北市立土城醫院院長黃璟隆表示，近30年來，國內氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等過敏比率逐年上升，家長常帶孩子進行過敏原檢測，但家長面對檢測結果時，必須謹慎解讀，避免什麼食物都不給孩子吃，恐造成挑食及嚴重營養不良。

黃璟隆收治一名2歲男童，到院時體型瘦小，這時家長拿出坊間過敏原檢測的報告單；詢問發現，男童從小有過敏體質，時常打噴嚏、流鼻水，大約1歲多時，家長帶著男童進行過敏原檢測，結果發現，男童對塵蟎過敏，其中也發現對牛奶、雞蛋過敏，自此之後，大約1年家長不讓男童喝牛奶，只給吃稀飯、豆漿，造成男童體重僅剩9公斤，較同年齡孩童平均體重少了2公斤，嚴重營養不良。

黃璟隆說，接觸過敏原是否會引發過敏，往往是接觸後才會知道，如孩子打枕頭仗後，出現打噴嚏、流鼻水、氣喘等症狀，這是典型的對塵蟎或黴菌過敏，這時檢測過敏原的目的是驗證，如果驗證有關，就要保持居家環境整潔。

「家長面對孩子過敏原檢測報告，必須謹慎解讀。」黃璟隆說，引起過敏的食物很多，許多也不一定能檢測提醒，題性家長應當於孩子吃東西時，針對可能過敏食物一一比對，注意有無出現蕁麻疹、眼睛或嘴角腫脹等症狀，不應依檢測結果什麼食物都不讓孩子吃。

不過，有些人吃到花生等堅果，即引發休克等急性過敏，無法反覆食用自我檢測，必須以過敏原檢測加以驗證，並建議患者隨身攜帶腎上腺素注射筆，當出現危及生命的急性過敏，立即自行施打。

黃璟隆指出，家長對於孩童的過敏原報告，必須十分謹慎的解讀，針對所列出的可能過敏食物，請家長回家後注意孩子吃東西的反應，並一一比對，有無出現蕁麻疹、眼睛腫脹、異位性皮膚炎等過敏症狀。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會副秘書長蘇冠文說，家長應等待孩子出現過敏症狀時，再進行過敏原檢測，以確認過敏原，且檢測後應與醫師充分討論後續的預防及治療。