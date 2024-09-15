只吃稀飯配豆漿…2歲童營養不良剩9公斤 醫憂過敏原檢測多迷思
台灣氣候潮濕，常見塵蟎、黴菌、蟑螂等過敏原，當孩童吸入後常引發過敏、氣喘，許多家長讓孩子進行過敏原檢測。新北市立土城醫院院長黃璟隆表示，近30年來，國內氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等過敏比率逐年上升，家長常帶孩子進行過敏原檢測，但家長面對檢測結果時，必須謹慎解讀，避免什麼食物都不給孩子吃，恐造成挑食及嚴重營養不良。
黃璟隆收治一名2歲男童，到院時體型瘦小，這時家長拿出坊間過敏原檢測的報告單；詢問發現，男童從小有過敏體質，時常打噴嚏、流鼻水，大約1歲多時，家長帶著男童進行過敏原檢測，結果發現，男童對塵蟎過敏，其中也發現對牛奶、雞蛋過敏，自此之後，大約1年家長不讓男童喝牛奶，只給吃稀飯、豆漿，造成男童體重僅剩9公斤，較同年齡孩童平均體重少了2公斤，嚴重營養不良。
黃璟隆說，接觸過敏原是否會引發過敏，往往是接觸後才會知道，如孩子打枕頭仗後，出現打噴嚏、流鼻水、氣喘等症狀，這是典型的對塵蟎或黴菌過敏，這時檢測過敏原的目的是驗證，如果驗證有關，就要保持居家環境整潔。
「家長面對孩子過敏原檢測報告，必須謹慎解讀。」黃璟隆說，引起過敏的食物很多，許多也不一定能檢測提醒，題性家長應當於孩子吃東西時，針對可能過敏食物一一比對，注意有無出現蕁麻疹、眼睛或嘴角腫脹等症狀，不應依檢測結果什麼食物都不讓孩子吃。
不過，有些人吃到花生等堅果，即引發休克等急性過敏，無法反覆食用自我檢測，必須以過敏原檢測加以驗證，並建議患者隨身攜帶腎上腺素注射筆，當出現危及生命的急性過敏，立即自行施打。
黃璟隆指出，家長對於孩童的過敏原報告，必須十分謹慎的解讀，針對所列出的可能過敏食物，請家長回家後注意孩子吃東西的反應，並一一比對，有無出現蕁麻疹、眼睛腫脹、異位性皮膚炎等過敏症狀。
台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會副秘書長蘇冠文說，家長應等待孩子出現過敏症狀時，再進行過敏原檢測，以確認過敏原，且檢測後應與醫師充分討論後續的預防及治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言