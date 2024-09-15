台灣推穆斯林旅遊12年 盼量變到質變提供更友善服務

交通部觀光署自2012年推行穆斯林旅遊，積極輔導旅宿與餐飲業者申請清真認證。觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，期盼台灣穆斯林旅遊在量與質方面持續提升，提供整合性的穆斯林友善服務。

周士弼告訴中央社，穆斯林友善旅行是觀光署重點推行項目。馬來西亞逾6成人口是穆斯林，是觀光署積極投入的穆斯林旅遊市場之一。

觀光署觀光統計資料庫數據顯示，2012年有36萬7817人次馬來西亞人來台，穩定成長至2019年達56萬99人次，2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發跌至6188人次，2023年恢復至46萬3292人次。

2024年1月至7月馬來西亞來台旅遊達26萬8795人次，較去年同期成長逾15%。

根據萬事達卡與新月評等（Crescent Rating）發表的2024年全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣在非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC destinations）獲得第3名，僅次於新加坡與英國。

然而，台灣推行穆斯林友善旅行並非一帆風順。周士弼說，曾有業者在台北車站美食廣場營業清真認證餐廳，但廣場用餐環境同時包含其他店家，因此出現「穆斯林用餐時，同桌的客人卻在食用豬肉」的情形，讓穆斯林旅客非常不自在。

穆斯林友善環境是依循伊斯蘭教經典「古蘭經」戒律，基礎規範包含不吃豬肉、如廁後水洗、做禮拜前淨身等。台灣過去發展穆斯林環境，因不理解其中意涵，導致許多不友善及誤會情形。

周士弼說，許多業者原先不知道或沒有意願申請清真認證，但發現在台灣也有穆斯林市場後，也願意投資並申請認證。

他指出，過去在台北車站美食廣場開清真認證餐廳的業者，後來在台北市找到一間獨立店面，讓穆斯林能更輕鬆自在地上門用餐。

周士弼說，近年看見台灣清真認證在數量方面有所提升，目前全台超過300間餐廳與旅館取得清真認證。觀光署將持續積極輔導各國家風景區和觀光圈，協助在地觀光產業提供整合性的穆斯林友善服務。

另外，勞動部統計，截至今年7月，在台合法移工達79萬3544人，其中約36%來自穆斯林大國印尼。

除了觀光署推動穆斯林旅遊，台北市政府觀光傳播局多年來也舉辦「台北開齋節」，透過活動與展覽介紹，讓台灣人更認識穆斯林族群，也讓穆斯林在台找到歸屬感。

觀傳局同時於官方網站設置「穆斯林旅遊指南」，提供穆斯林祈禱、住宿、用餐等指引，網站設有多國語言，達到使用者友善服務。

周士弼指出，台灣在結構上需提供穆斯林族群更貼心的服務。近年在主要旅遊景點、交通運輸站或國家風景區等不同空間設置祈禱室及穆斯林友善廁所，希望台灣人接待穆斯林時保持開放心態，在尊重與理解伊斯蘭教義的前提下，進行友善的互動。