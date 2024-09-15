凱米颱風吹落女兒牆砸傷7歲小弟 中醫「搶命3針」決戰關鍵72小時

今年7月凱米颱風肆虐台灣，花蓮馬姓一家三口的座車，遭大樓掉落的女兒牆砸中，造成1死1重傷，所幸受傷的7歲馬小弟，經慈濟醫院中西醫合療，生命跡象逐漸穩定，該院副院長、中醫師何宗融指出，執行針灸的3個時辰相當關鍵，現在馬小弟愈來愈進步，還會唱歌，希望出院可以開演唱會。

凱米颱風襲台，花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓鐵皮遭狂風掀起，導致違建的圍牆掉落，砸中當時停在路邊的車輛後座，坐在後座的母子頭部受到重創，45歲的媽媽送醫搶救不治，7歲馬姓男童陷入昏迷，一度在慈濟醫院小兒加護病房與死神拔河。

馬小弟先被送至門諾醫院，後轉送到花蓮慈濟醫院，「這裡是東部的最後一道防線」，何宗融表示，孩子的狀況相當危急，因為骨頭碎片插到腦部、瞳孔放大，只剩下呼吸心跳，證嚴法師在7月25日指示要中透過西醫合療，26日花蓮慈濟醫院院長林欣榮直接帶領團隊進駐。

何宗融指出，人體有12條經絡，加上馬小弟還有腦淤血，腦竅都封住了，要慢慢疏通，所以醫療團動共進行3次關鍵的針灸治療，分別為26日當天中午、傍晚及隔天上午8時，每次各1小時，也就是所謂的時間醫學、時辰療法。

這3個時辰分別對應到心、腎、脾胃等，何宗融解釋，必須先把心、腎氣補上，之後再加強脾胃，才能有力量，同時還搭配類似內功催化的太極鼓盪法，及建築在中醫理論「炁（音同氣，先天元氣、在身體化為能量）、針、藥」通經絡，中藥部分則以行腦通竅、活血化淤、通氣活血等功效為主。

決戰點是前3天，救回來之後，就看後續能恢復到什麼程度，何宗融說，「重點是那一瞬間，一定要救回來，否則可能再也醒不過來，」在院方的中西醫合療，搭配物理、藝術、音樂等治療下，馬小弟漸漸恢復意識。

因為馬小弟的情況一度相當危急，但針灸後開始會動，而且每天不斷進步，第10天開始會抓癢，現在已經可以唱歌了，何宗融分享，孩子已經跟爸爸約好，出院要一起開演唱會，還邀請他和林欣榮一起。