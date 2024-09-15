增列人工流產者篩檢愛滋10月上路 羅一鈞曝受這事影響

今年國內女性愛滋病感染人數上升，衛福部疾管署最新修訂「孕婦全面篩檢愛滋病毒計畫」支付作業規範，增列懷孕人工流產者為HIV篩檢對象，今年10月1日啟動篩檢，每年新增受惠人數達10萬人次。疾管署發言人羅一鈞說，去年國內新增確診1例母子垂直感染的愛滋寶寶，經查媽媽過去曾進行多次人工流產，均未曾進行愛滋篩檢，而錯失早期發現機會。

羅一鈞說，今年截至8月統計，國內新增通報確診愛滋感染人數計666人，與去年同期646人相比，略微上升3%；其中以15至34歲族群確診人數最多為421人，占63%，且增幅較明顯為12%，感染危險因子以「不安全性行為」為主占91%。

其中，新增感染者中，34名為女性占5%，較去年同期26人增加8人，增幅31%。雖然女性感染人數相對較少，但大部分女性個案對感染愛滋風險意識較低，經疫調顯示，大多數女性個案為固定性伴侶，無進行愛滋篩檢習慣，導致延遲就醫確診，發現時有5成已是愛滋病發病狀態。

羅一鈞說，「孕婦全面篩檢愛滋病毒計畫」自94年起推動，提供孕婦妊娠期間HIV篩檢服務，112年提供篩檢服務計14萬1710人次，篩檢率超過99%，已有效控制母子垂直感染HIV的發生。

但經監測發現，近年我國整體愛滋疫情雖然呈下降趨勢，但女性新感染人數卻小幅上升，且延遲就醫診斷比例達5成；加以考慮112年國內新增確診1例母子垂直感染的愛滋寶寶，為孕婦妊娠期間未規則產檢，錯失篩檢機會，且查其過去曾進行多次人工流產，均未曾進行愛滋篩檢。

為強化女性愛滋篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，降低延遲就醫診斷與傳播風險，甚至可能的母子垂直感染風險，並經與婦產科醫學會討論後，將自本年10月起將人工流產者亦納為愛滋篩檢對象。依食藥署及健保署提供自費使用墮胎藥及健保給付以手術方式進行者，預估每年人工流產者至少約10萬人次以上。因此考量衡平性，人工流產者為採鼓勵方式進行愛滋篩檢。

羅一鈞指出，由於感染愛滋病毒初期無明顯症狀，且潛伏期長不易察覺，呼籲民眾應透過定期篩檢來了解自身健康狀況，只要曾有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；若有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次。

羅一鈞提醒，若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，則建議每3至6個月篩檢1次，可至匿篩院所或購買愛滋自我篩檢試劑進行篩檢，及早發現及早接受治療。