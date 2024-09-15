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新型諾羅病毒8年後再襲 黃立民：中秋烤肉「2食材」務必烤熟
中秋烤蚵仔、貝類等海鮮食材，當心腹瀉、嘔吐。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，近期腹瀉疫情創下5年同期新高，且是由8年沒有流行的「新型諾羅病毒GII.17」引起。感染症醫學會名譽理事長黃立民說，中秋烤海貝類，五大族群要注意。
疾管署統計，今年9月1日至7日，腹瀉門急診就診累計13萬472人次，全國近4周接獲101起腹瀉群聚通報案件，雙雙創下5年同期新高。羅一鈞推測，中秋後腹瀉疫情恐暴衝，單周就診上看15萬人次。
羅一鈞說，此波腹瀉疫情為以8年沒有出現的諾羅病毒新型別GII.17，占比達六成，此病毒曾在2015至2016年，造成國內兩波腹瀉大流行，目前病毒基因重組變異，民眾多沒有免疫力。包括今年初陽明山溪山里、初瓦、嚮辣等食物中毒案都是GII.17所致。依日本、英國研究，GII.17型別都以侵襲成人為主，提醒中秋烤肉，尤其蚵仔、貝類務必烤熟。
黃立民說，諾羅病毒與流感、新冠病毒一樣，一直變化，各病毒株輪流變化、流行，這時要非常注意，特別是蚵仔、貝類會把海水濃縮，造成病毒含量大增，如果沒有烤熟，腹瀉會特別嚴重。
黃立民指出，諾羅病毒容易侵犯五大族群，包括免疫力不佳、慢性病患、逾65歲年長者、正在服用制酸劑、胃部曾進行手術患者，一旦被病毒侵犯，容易導致嚴重腹瀉，其中以年長者、正在服用制酸劑、胃部曾經進行手術患者最要小心，主要是此三大族群胃酸分泌不足，殺死病毒的能力較弱，十分容易遭到感染。
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