中秋前夕今午國道6壅塞路段曝光 明交通量估增加4%

今天是中秋假期前的周日，交通部高速公路局指出，截至今下午5時，國道交通量為70.2百萬車公里，今下午國道主要壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止等10路段，預估今日交通量為108百萬車公里；高公局表示，明天為中秋節前1個上班日，預估國道交通量為96百萬車公里，較平日年平均增加4％。

高公局指出，今下午發生4起車輛追撞事故，包含下午2時4分，於國3北向194公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，14時33分排除，造成後方車流回堵3公里。

下午2時13分，於國1北向243.5公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，14時18分排除，造成後方車流回堵3公里。

下午2時40分，於國1南向305.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，14時56分排除，造成後方車流回堵4公里。

下午2，時51分於國3北向231.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，15時6分排除，造成後方車流回堵5公里。高公局表示，上述事故均嚴重影響整體車流順暢。

高公局表示，今天是中秋節假期前一周日，截至下午5時，國道交通量為70.2百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為108百萬車公里。

而下午國道主要壅塞路段，包含國1南向大華系統至汐止、國1北向北斗至彰化、台中至台中系統與新竹系統至湖口。

國3南向新店至中和、國3北向竹山至南投、大山至西濱與高原至鶯歌系統；國5北向宜蘭至坪林及國6西向國姓至霧峰系統路段。其餘路段行車大致正常。