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糖尿病早期無症狀…臉部「7大徵兆」恐血糖失控 中鏢逾3項速血檢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
高油、高糖容易讓血糖失控，尤其瞬間吃進大量的醣類，血糖馬上飆高，增加罹患糖尿病的風險。圖／本報資料照片
高油、高糖容易讓血糖失控，尤其瞬間吃進大量的醣類，血糖馬上飆高，增加罹患糖尿病的風險。圖／本報資料照片

多吃、多喝、多尿但是體重卻減少，是糖尿病典型的「三多一少」症狀，不過早期糖尿病幾乎無任何症狀，初日診所控糖減重醫師李思賢表示，若無抽血檢驗，實在無法知道自己是否罹患了糖尿病。不過，血糖失控造成身體慢性發炎，還是可以從臉上的徵兆來發現端倪。

當血糖長期超出標準值，器官、血管就像泡在糖水裡，慢慢傷害身體。高血糖導致的高胰島素血症，影響生長因子以及性激素的分泌，除了損害內臟健康，還會改變外貌特徵。李思賢依看診經驗，統整了臉部7大特徵，都是與身體的血糖失控有關，如果中了3個以上，趕快就醫檢查或治療。

一、眼睛周圍腫脹

許多人以為年紀大了，眼皮浮腫、眼袋產生是正常老化，李思賢說，眼睛周圍腫脹可能跟身體慢性發炎、胰島素阻抗有關。胰島素會導致水分累積，尤其在眼睛周圍，常見嚴重的糖尿病患者，眼睛周圍都會有一大圈。

二、頭髮稀疏且頭皮油亮

頭髮稀疏的原因主要為老化、雄性禿、甲狀腺不足，而甲狀腺跟胰島素阻抗密切相關；胰島素會促使血液中的雄性激素增加，易引發頭皮出油。若是因糖尿病引起的甲狀腺問題，眉毛也會比較稀疏，尤其是眉毛外側1⟋3位置。

三、滿臉痘痘

身體的荷爾蒙失去平衡，容易長痘痘，包括胰島素分泌異常造成滿臉痘痘冒不停。如果已經過了青春期或中高齡者常滿臉油光、長痘子，建議就診諮詢，檢查是否有糖尿病的風險。

四、黑色棘皮症

常見後外側頸部、腋下皺褶處的皮膚有黑色素沉積，變黑又變厚，容易被誤以為沒洗乾淨。李思賢說，這大多是胰島素阻抗引起，高胰島素造成色素堆積、角質細胞異常增生，應進行飲食控制及規律運動。

五、嘴巴乾燥

嘴巴乾燥可分為嘴唇乾燥、口腔乾燥，糖尿病的「多尿」症狀會讓身體脫水，進而造成嘴唇乾燥。另外，血糖升高之後，會吸收血管周圍組織中的水分，又稱為「高滲性缺水」，糖尿病患者常有口乾症狀。

六、齒痕苔

仔細觀察，有些患者在舌頭的外圍會有一些牙齒的痕跡，因為舌頭的水分累積比較大、舌頭比較浮腫，所以會貼到牙齒的周圍。

七、臉上長斑

很多人覺得臉上有斑可能是曬斑、老人斑，李思賢提醒，臉上長斑的原因可能是血糖太高，因為身體長期處於糖分較高的狀況，皮膚容易被糖化。

李思賢強調，從上述7個徵兆來觀察血糖是否失控，有些人自認生活規律、體重標準就不會罹患糖尿病，但魔鬼藏在細節中，可能因為太過節制而吃炸雞、喝珍奶犒賞自己，瞬間吃進大量的醣類，而讓血糖變高。

糖尿病

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