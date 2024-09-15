食慾之秋孕期點心吃炸雞 小心超過1塊熱量超標

秋天胃口大增，尤其孕媽咪更容易餓，國健署建議懷孕中期每天增加300大卡熱量，可用點心補充，但不要選高熱量零食，光1片披薩、1塊炸雞熱量就300大卡，一不小心就可能超標。

衛生福利部國民健康署今天透過LINE官方帳號提醒，孕媽咪聰明挑選適合的點心種類才能保持健康。懷孕因荷爾蒙改變與基礎代謝率的增加，孕婦常常覺得很餓是正常的，在正餐時間之餘，若出現飢餓感，應避免高熱量零食，建議從負擔較小的點心下手。

海苔就是不錯的選項之一，國健署建議，挑選原味海苔為主，避免韓式或泰式炸海苔，可搭配無加糖豆漿或牛奶、起司、優格、優酪乳等乳製品，或是選擇綜合堅果，挑選少鹽、少糖種類為優先，每天1份剛剛好，也就是約大拇指大小堅果，避免攝取來自堅果過多熱量。

新鮮水果、果乾也非常適合作為孕婦的點心，國健署表示，新鮮水果、葡萄乾、芭樂乾、蔓越莓乾等，搭配無加糖優格食用更好；果乾建議選擇無調味，每天最多吃2湯匙；綠豆湯、紅豆湯、八寶粥加牛奶、地瓜、糖炒栗子、玉米、菱角也很好，但要注意份量，不可以取代正餐。

國健署今年5月發行「孕媽咪衛教手冊」也提到，懷孕中期是胎兒加速成長期，孕婦要開始增加熱量攝取。營養需求日益增加，跟懷孕前相比，懷孕中期建議每天增加300大卡熱量，額外300大卡可用點心補充，但平時愛吃的零食可能不是好選項，光1片披薩、1塊炸雞就約300大卡。

國健署提醒，懷雙胞胎或多胞胎可能面臨的問題、併發症風險比單胞胎複雜很多，孕期需要多一點照顧。對熱量與營養素的需求絕對不是直接乘2倍、乘3倍就可以，應進一步與專業人員及醫師討論。