中秋賞月北東碰運氣！颱風「葡萄桑」估明生成 這天最接近台灣

大台北、東半部中秋賞月碰運氣。中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地天氣穩定，但晚上水氣開始增加，明天及中秋節當天，大台北、東半部有局部短暫陣雨，桃園以南為多雲到晴、午後雷陣雨型態，晚上賞月機率較高；第16號熱帶性低氣壓已生成，最快明上半天增強為颱風「葡萄桑」，預計周四最接近台灣，雖沒直接影響，但其外圍環流仍會帶來水氣及長浪。

張竣堯指出，受到貝碧佳颱風影響，明天中部以北沿海、基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島有長浪，此外，基隆北海岸、桃園至新竹、恆春半島、蘭嶼、綠島有較強陣風，海邊活動需注意。

颱風部分，張竣堯說，貝碧佳颱風今下午2時已在台北東北方約720公里海面上，約東海位置，持續向西北西方向前進，預計明天上半天登陸中國上海一帶。

而關島附近的低壓帶，今天下午2時已增強第16號熱帶性低氣壓，未來路徑為往西北方向前進，有機會通過琉球群島往東海方向前進，但路徑上還有不確定性。

張竣堯表示，預計最快明天上半天增強成為今年第14號颱風「葡萄桑」，周四（19日）最接近台灣，雖沒直接影響台灣，但其影響類似貝碧佳，外圍水氣帶來長浪，有間接影響。

降雨部分，明天（16日）天氣穩定，各地白天多雲到晴，東半部有零星降雨，午後南部、東部山區有局部短暫陣雨；明晚開始水氣逐漸增加，東半部、恆春半島轉為局部短暫陣雨，且有局部大雨發生，大台北偏東側明晚有局部降雨。

周一及周二中秋節當天（16、17日），大台北、東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以南地區，中秋節當天維持多雲到晴的穩定天氣，午後南部地區、苗栗以南山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，針對民眾最關心的賞月情況，中秋節當天，大台北偏東側、東半部地區雲量偏多、偶有飄雨機會，賞月需碰運氣，但西半部午後雷陣雨結束較早的話，晚上都有機會賞月。

周三至周日（18至22日）受到低壓帶影響，環境風場從偏東風轉為偏東北風，迎風面的北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於台東縣石寧山37.5度，其次為台北市信義、新北市深坑36.8度，而台北市國三甲005K及台北市內湖都出現36度以上高溫。