熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

根據模式觀測，目前南海至菲律賓東方觀測到2個低氣壓，日本氣象廳資料指出，位於菲律賓東南方外海的低氣壓，今晚將增強為熱帶性低氣壓，預估有機會在24小時內形成颱風，成為今年第14號颱風「葡萄桑」；中央氣象署則表示，預估明天清晨至上午增強為颱風，可能為台灣北東帶來間接性雨勢。

根據日本氣象廳資料指出，位於菲律賓東南方外海的低氣壓，今晚可能增強為熱帶性低氣壓，預估有機會在24小時內形成颱風，若生成將成為今年第14號颱風「葡萄桑」（Pulasan，馬來西亞提供，水果名）。

而根據我國氣象署觀測資料顯示，第16號熱帶性低氣壓（TD），今下午2時的中心位置在北緯12.8 度，東經143.4度，以每小時16公里速度，向東北東進行；中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象署預報員張裕堯說，未來1周南海至菲律賓東方海面屬於大低壓帶不穩定環境，目前觀測到2個低氣壓，不排除將增強為熱帶性低氣壓或颱風。離菲律賓較遠的低壓有發展機會，後續路徑可能朝西北西方向接近沖繩。

張裕堯表示，目前預報模式，第16號熱帶性低氣壓的移動路徑，與貝碧佳颱風類似，以西北方向往琉球群島進入東海的移動方向，若是這樣的路徑，未來將會會北部、東半部帶來間歇性雨勢，北部沿海會有長浪出現，但目前路徑仍有不確定性，將會持續密切觀察。