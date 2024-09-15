超單身世代來臨 醫師憂中秋團圓佳節過後「自殺率恐增」

每逢佳節倍思親，台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，每到農曆過年、端午節、中秋節等團聚的日子，獨居、單身者比較容易陷入低潮，因節日氣氛讓寂寞感加深，要多留意心理健康，小心憂鬱症、甚至有自殺念頭。

方俊凱提到，中秋節是一家團圓的節日，古典詩詞大多跟月亮有關，其吟詠的意象還包括了「孤獨」。現代人生活型態改變，不少人獨立自主，不過再怎麼樣「一個人」，也是有被認同、傾聽與分享的心理需求。獨居、單身者因人際關係日漸疏遠，活得不快樂，恐蓄意自我傷害（自殺）。

根據衛福部公布的112年死因統計，自殺死亡達3898人，較111年增加2.9%，但65歲以上的族群自殺死亡率較前一年下降4.9%，主要原因之一是各縣市衛生局進行老年憂鬱症篩檢，有異狀者進一步轉介醫療資源。

方俊凱認為，人際互動較少的人，對身心健康易有不利影響，尤其是「社交孤立」者，可能會導致憂鬱，隨著節日接近，心情更為低落抑鬱。他分享，有患者因孤獨、無人陪伴，自認為是「孤島」，活著也沒有什麼樂趣，內心產生無價值感，不時出現死亡或自殺想法。

要抽離負面情緒，方俊凱建議，務必增加人與人之間的實際接觸。現代人太習慣使用3C，活在虛擬的世界裡，即使是一個人，也要強迫自己走出戶外，創造人群接觸的機會。不要讓獨居、單身變成負面形容詞，一個人生活也要適當學習、安排活動，有機會認識志同道合的好朋友。

方俊凱分享幾個方法，鼓勵民眾平時妥善安排自己的生活，避免孤獨傷身。

1.參加社區大學的課程，建立持之以恆的運動和學習習慣，同時增進人際互動。 2.不過度依賴電視、玩手遊，多出門「一個人消費」，跟店員講話也是社交。 3.妥善利用時間，避免長時間宅在家無所事事，造成內心封閉。 4.年紀大一點的族群，可考慮居住共生宅、老人公寓，有年齡相仿的室友照應陪伴。

方俊凱強調，獨居、單身者應勇於跨出人際互動的那一步，如果心情陷入低潮，可求助心理師、身心科醫師。另特別注意，不要一個人喝悶酒，容易愈喝愈沮喪，造成一些意外。

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