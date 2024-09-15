保存斵琴與歌仔戲傳藝 林立正、楊麗花獲北市無形文化資產證書

台北市文化局今在西門紅樓舉辦「藝以人揚-台北市無形文化資產授證典禮」，今年榮獲肯定的藝師，分別是斵琴文化保存者林立正、歌仔戲文化保存者楊麗花（本名林麗花），台北市長蔣萬安出席頒發台北市無形文化資產登錄證書，並贈與「藝以人揚」匾額。

蔣萬安致詞表示，藝師為台北次文化傳承付出心力，多年堅持努力不懈，才讓無形文化資產進入群眾眼裡，今年為台北市建成114年，特地選在具有文化意義的西門紅樓，贈與重要文化藝術傳承保存的藝師。

蔣萬安感謝楊麗花團隊，透過嶄新聲光效果、服裝等，吸引年輕人關注歌仔戲。林立正，對古琴的製作與修復付出數十年心血，在故宮博物院內都還有巧手修復的館藏，更不吝將工藝傳承學生，桃李滿天下。

楊麗花投身歌仔戲70多年，除了歌仔戲演出的藝術成就外，還投入歌仔戲教學推廣事業，培養出陳亞蘭、紀麗如等知名歌仔戲演員，歷經不同型態的歌仔戲演出，將歌仔戲表演藝術推向海外，還進入國家級劇場演出，對於歌仔戲推廣、傳承影響甚鉅。

斵琴為古琴製作傳統工藝。林立正指出，一張古琴的製作與修復匠師需同時具備木工、漆藝等多項技藝，1998年創立「梓作坊古琴造作工坊」，推廣傳授斲琴技術，並自2011年起開展多項傳習計畫及古琴修復紀錄，保存推廣傳統工藝。

北市文化局表示，9月7日到29日在萬華剝皮寮歷史街區展間進行「斲琴」與「歌仔戲」等無形文化資產特展，透過展示了解斲琴製作工序，以及歌仔戲的發展介紹。9月17日中秋節18時，還會在剝皮寮歷史街區廣場舉辦楊麗花歌仔戲影片戶外播映活動，讓民眾對斲琴與古琴音樂有更多認識。