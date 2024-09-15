獨居者遺產容易被騙光 律師建議保持1習慣杜絕詐騙

檢警偵辦不法集團利用偽造代筆遺囑，向地政機關詐取繼承獨居老人的不動產過戶案，律師蘇家宏指出，詐騙集團發現獨居越來越普遍，且大部分人不寫遺囑，因此偽造假遺囑過戶老人遺產。他建議每個獨居的人都要有寫遺囑的習慣，並且將遺囑妥善保管，避免被詐騙集團盯上。

2023年11月，台北市政府地政局向檢方檢舉，指有不法集團偽造代筆遺囑，進而詐騙獨居老人不動產，檢警調組專案小組查辦。檢警調查，新北地院書記官游立綸涉嫌協助詐騙集團查詢被害人的個資，於得知有獨居老人過世後，利用涉案戶政人員幫忙查詢有無繼承人，資訊再提供給詐團運用。

律師蘇家宏在臉書粉專貼文指出，詐騙集團看到了現在獨居的普遍現象，也發現大部分人不寫遺囑的現象，而且法律上，遺產可以遺贈給沒有血緣的任何人，就動腦筋偽造「假遺囑」將老人的遺產過戶，因為沒有「真遺囑」，所以就讓詐騙集團得逞。

蘇家宏表示，雖然單身獨居老人過世，由國家收走無人繼承的遺產，沒能分配給所愛的家人，是一種合法的程序與現象。家人不願處理繼承的財產，也是繼承人的自由，旁人無法干涉，但是遺產被詐騙集團用偽造的遺囑拿走，是讓人覺得應該要避免或杜絕的現象才是。

蘇家宏建議，每個獨居的人都要有寫遺囑的習慣，並且將遺囑妥善保管，未來包括身後事都由遺囑執行人來辦理遺產過戶給所愛的人，讓「真遺囑」來保護一生奮鬥的成果，溫暖家人。