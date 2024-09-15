人工流產納愛滋篩檢 10月起上路逾10萬人受惠

台灣女性愛滋新感染人數小幅上升，疾管署修訂「孕婦全面篩檢愛滋病毒計畫」支付作業規範，新增人工流產者也可接受愛滋篩檢，自10月1日起實施，有望每年增加逾10萬人受惠。

被稱為B9計畫的「孕婦全面篩檢愛滋病毒計畫」，自民國94年起推動，納入衛生福利部疾病管制署「衛生福利部法定傳染病醫療服務費用支付作業規範」，提供孕婦妊娠期間愛滋篩檢，去年篩檢服務14萬1710人次，篩檢率超過99%，控制母子垂直感染愛滋病毒（HIV）發生。

疾管署發言人羅一鈞今天告訴中央社記者，國內去年新增確診1例愛滋母子垂直感染嬰兒，孕婦妊娠期間多次未攜帶孕婦健康手冊就醫，錯失HIV篩檢機會，再加上個案曾多次人工流產，皆未曾進行HIV篩檢，與專家、醫學會討論，決定修訂B9計畫，將人工流產者納為篩檢對象。

另外，女性新感染人數有上升趨勢也是修訂計畫原因之一，羅一鈞說，據疫情監測發現，台灣近年整體愛滋疫情呈下降趨勢，今年截至8月新增通報確診愛滋感染人數計666人，與去年同期相比略升3%，進一步分析新通報確診HIV感染女性為34人，增幅較去年同期上升31%。

羅一鈞表示，雖然女性感染人數相對較少，但大部分女性個案對感染愛滋風險意識較低，經疫調顯示大多數女性個案為固定性伴侶，無進行愛滋篩檢習慣，導致延遲就醫確診，發現時有5成已是愛滋病發病狀態。

羅一鈞說，新制自10月1日起實施，希望透過修訂B9計畫，強化女性HIV篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，降低延遲診斷與傳播風險。婦產科醫學會願意投入合作，一同增加女性篩檢可近性，預估每年人工流產者至少約10萬人次以上。

未來新制上路後，羅一鈞表示，考量衡平性，人工流產者採鼓勵方式進行HIV篩檢。經本人口頭或書面同意後，提供HIV篩檢服務，因人工流產者非屬孕產婦通報處理流程比照一般民眾規定，初篩陽性後儘速送驗進行確認診斷，並於HIV確診24小時內完成通報。

疾管署再次提醒，如孕婦未攜帶孕婦健康手冊就診，仍可透過B9案件，提供HIV篩檢。醫療院所遇到符合計畫篩檢對象，建議提供HIV篩檢服務，篩檢費用由疾管署實支實付，不影響醫療院所健保總額。