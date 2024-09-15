醫師曝「吃早餐不忌口」大原則 點名2熱門品項熱量爆表應避開

台灣早餐店琳瑯滿目，包括中式、西式等，選擇相當多樣。家醫科醫師許哲源分享「吃早餐不忌口」的原則，包括多吃蛋、肉、好的蛋白質，避開澱粉、炸物、高油脂類食物，他強調，蘿蔔糕、鐵板麵都是「熱量爆表」的品項，若要減肥務必要避開。

家醫科醫師許哲源在臉書粉專「好日子診所」發文分享「早餐怎麼吃」，他表示，台灣的早餐店密集度超高，可以選擇的餐點又超多，很多人都喜歡選擇早餐店當作早午餐，而在減重的過程中需要減醣，這些常見的漢堡、三明治、吐司都富含碳水化合物，所以食用時要特別注意。

許哲源表示，蛋餅餅皮本身是碳水化合物，但佔主成分的比例不高，加上至少含有一顆蛋，蛋白質的攝取不會太少，如果可以加點里肌豬排蛋白質更多。三明治搭配些許的生菜和半顆蛋，也是個好選擇，但裡面的夾料就要小心，建議避開炸物、薯餅、高熱量高醣類的食物，減少美乃滋，多選擇豬里肌、鮪魚；而漢堡跟三明治的組成很像，只是麵包太多，一樣小心炸物。

許哲源指出，建議多多攝取生菜沙拉，畢竟外食族很少攝取蔬果；醬料的選擇就以低卡為主，例如和風醬。蘿蔔糕的成分有蘿蔔絲和再來米，主成份是碳水化合物，加上煎的過程中會吸收很多油脂，很容易熱量爆表，少吃為妙；鐵板麵不用多說就是澱粉，鐵板麵的醬料幾乎都勾芡，熱量更是爆表，有的還會加上玉米粒，一份鐵板麵的熱量可高達六百大卡，一定要避免。

而果醬吐司光是兩片吐司熱量就等於一碗白飯，加上抹醬，最好吃的香蒜、奶酥吐司熱量可高達200-400大卡；燒餅油條則基本上就是在吃油，燒餅為了好吃跟蓬鬆會加上酥油，油條就是炸麵糰，400-500大卡跑不掉還吃不飽。另外在飲料部分，因為早餐店的飲料都太甜，建議以水、無糖豆漿、牛奶為主。