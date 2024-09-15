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中秋賞月指數曝！專家透露：「這地區」是最佳地點

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋賞月指數出爐。圖擷自臉書粉專林老師氣象站
中秋賞月指數出爐。圖擷自臉書粉專林老師氣象站

一年一度的中秋節將至，氣象專家分析，中秋節（9/17）當天，由於東邊移入的水氣量增加，晚上北部雲量稍多，需從雲縫中望月；東北部及東半部降雨機率高，雲厚蔽月；中南部則是最佳的賞月地點。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」分享「中秋賞月指數」，他表示，中秋節當天由於東邊移入的水氣量增加，大台北、東北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨機會，其它地區則維持為多雲天氣；午後，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能。

林得恩指出，到了當日晚上賞月時刻，北部地區雲量稍多，雲縫望月；東北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨機會，雲厚蔽月；中南部地區風清雲稀、霁風朗月，也是今年最佳的賞月地點。

氣象署表示，今天（15日）水氣減少，大氣環境漸恢復穩定，台灣各地及澎湖為多雲到晴，但仍有殘留水氣，金門、馬祖有短暫降雨，清晨至上午中部以北地區及澎湖也有零星降雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

氣象署指出，第13號中度颱風「貝碧佳」，中心位於台北東北方760公里的海面上，向西北西轉西方向前進，通過琉球附近海面之後，預計週一登陸中國大陸上海一帶，對於台灣的天氣沒有直接影響。

中秋節

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