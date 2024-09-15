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國1今早發生3追撞事故 下午5大壅塞路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向351.9公里處事故。圖／交通部高公局
國1北向351.9公里處事故。圖／交通部高公局

今天是中秋假期第2日，交通部高公局指出，截至中午12時，國道全線交通量為34.8百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里，目前國道主要壅塞路段為國5宜蘭至頭城，預估下午壅塞路段包含國1北向南屯-后里等5大路段，建議下午利用國5南向的民眾盡量在下午5時之後出發，以節省行車時間。

高公局指出，今早9時44分於國1北向351.9公里處發生2輛小客車、1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，於10時9分排除，造成後方車流回堵4公里。

10時31分於國1北向364.1公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側輔助車道，於10時42分排除，造成後方車流回堵1公里。

10時48分於國1南向212.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時50分排除，造成後方車流回堵1公里。以上事故均嚴重影響整體車流順暢。

高公局預估，今下午重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。高公局建議用路人利用高速公路1968App、1968網站或收聽警廣，掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段，並建議下午利用國5南向的用路人，盡量於下午5時後出發，以節省行車時間。

國1南向212.5公里處事故。圖／交通部高公局
國1南向212.5公里處事故。圖／交通部高公局
國1北向364.1公里處事故。圖／交通部高公局
國1北向364.1公里處事故。圖／交通部高公局

塞車 車禍 車道 高公局

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