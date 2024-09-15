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這款月餅熱量得跑33圈操場才能消耗 營養師教你「這樣吃」減輕負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾別小看僅有半個手掌大的月餅，若是吃上完整一顆，連跑30圈操場熱量都消耗不完。示意圖／Ingimage
民眾別小看僅有半個手掌大的月餅，若是吃上完整一顆，連跑30圈操場熱量都消耗不完。示意圖／Ingimage

中秋節除了吃烤肉、剝柚子外，包進一整顆蛋黃的「月餅」，也是不可或缺的應景美食。但可別小看僅有半個手掌大的月餅，若是吃上完整一顆，連跑30圈操場熱量都消耗不完！

營養師林世航在「好食課」粉專發文分享常見的月餅熱量，提醒民眾在享用美味的月餅過後，也要藉由運動來消耗熱量，減輕身體的負擔。他以60公斤的成人慢跑（時速8 公里/時）400公尺操場做計算，整理出常見月餅的熱量排行，並且需跑幾圈操場才能消耗完畢。

1.廣式雙黃蓮蓉：一顆185克，熱量810大卡，需慢跑33圈。

2.廣式伍仁蛋黃：一顆125克，熱量580大卡，需慢跑24圈。

3.滷肉咖哩椪：一顆70克，熱量290大卡，需慢跑12圈。

4.蓮蓉蛋黃酥：一顆60克，熱量280大卡，需慢跑11.5圈。

5.豆沙蛋黃酥：一顆60克，熱量270大卡，需慢跑11圈。

6.廣式豆沙月餅：一顆60克，熱量230大卡，需慢跑9.5圈。

7.棗泥核桃：一顆50克，熱量225大卡，需慢跑9圈。

8.綠豆椪：一顆60克，熱量225大卡，需慢跑9圈。

9.奶黃酥：一顆50克，熱量215大卡，需慢跑9圈。

10.芋頭酥：一顆50克，熱量210大卡，需慢跑8.5圈。

11.麻糬餅：一顆60克，熱量205大卡，需慢跑8圈。

12.鳳梨酥：一顆45克，熱量190大卡，需慢跑8圈。

月餅極高的熱量讓饕客們頻頻卻步，而營養師高敏敏也在粉絲專頁提供了幾個方法，讓大家能夠輕鬆減少食用月餅所帶來的負擔：選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅；挑選高纖維內餡的口味（如鳳梨、柚子等）；與家人共享（兩人一顆或大顆切4份）；搭配無糖茶代替含糖飲料；搭配酵素酶較多的水果，加速消化。

中秋 中秋節 月餅 營養師

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