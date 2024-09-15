這款月餅熱量得跑33圈操場才能消耗 營養師教你「這樣吃」減輕負擔

一名上了年紀的女子最近上廁所時，發現陰道處竟有一塊肉跑出來，嚇的她趕緊就醫，婦產科女醫張瑜芹經診斷發現，對方竟然已經第四度「子宮脫垂」才來就診。張瑜芹也呼籲女性，大家平常就應多注意自己骨盆底肌健康，以免對日常生活造成困擾。

2024-09-15 12:28