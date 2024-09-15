快訊

恭喜！周興哲絕美辣妻孕肚藏不住 開心認了二寶報到

日本準備告別超低利率房貸 消費和經濟恐怕被拖累

U23世界盃／中國大陸第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

她上廁所竟「跑出一塊肉」 醫揭原因：年長、多產女性須注意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上了年紀的女子最近上廁所時，發現陰道處竟有一塊肉跑出來，嚇得她趕緊就醫。示意圖／ingimage
一名上了年紀的女子最近上廁所時，發現陰道處竟有一塊肉跑出來，嚇得她趕緊就醫。示意圖／ingimage

一名上了年紀的女子最近上廁所時，發現陰道處竟有一塊肉跑出來，嚇得她趕緊就醫，婦產科女醫張瑜芹經診斷發現，對方竟然已經第四度「子宮脫垂」才來就診。張瑜芹也呼籲女性，大家平常就應多注意自己骨盆底肌健康，以免對日常生活造成困擾。

張瑜芹在粉專發文表示，所謂「子宮脫垂」，是指子宮下移，部分或全部經由陰道外露，通常是由於骨盆底肌肉和韌帶支撐力減弱所致。這樣的情況會出現腰痠、頻尿，甚至漏尿等症狀，不僅排尿困難或感覺尿不盡，陰道內也會有異物感或下墜感，同時影響性生活

張瑜芹表示，子宮脫垂通常好發於以下族群：

一、年長女性，隨著年齡增長，肌肉和結締組織支撐力下降。

二、多產婦女，多次分娩加重了骨盆底的損傷。

三、肥胖者，超重加重了對骨盆底的負荷。

四、慢性便秘或咳嗽患者，長期腹部壓力增大也是重要誘因。

張瑜芹提醒女性，「凱格爾運動」是一種有效預防與治療輕度子宮脫垂的方法，大家平時應多注意骨盆底肌肉的健康。如果已經有子宮脫垂的人，在重訓時，一定要有專業教練指導，以免加劇子宮脫垂的狀況。

婦產科 子宮 性生活 肥胖 頻尿

延伸閱讀

超大停車格！他嗨喊「能買到是天選之人」 一票人卻搖頭：有兩大風險

男友爸媽一句「把妳當女兒看」讓她住進對方家 1年後慘況曝光急搬走

中秋沒連假上班族自己請…老闆出大招 員工哀號：不得不到班

中秋烤肉越來越式微？ 網指三大原因：一斷就回不去了

相關新聞

民眾中秋烤肉花較多預算、漲幅有感 農業部：中秋前菜肉價穩定

中秋節佳節將至，又到了闔家烤肉的「小團圓」，根據北農與中央畜產會菜價、肉價等最新統計顯示，目前每公斤菜價約43.2元；每...

中秋賞月機率曝 吳聖宇：中秋後恐有2熱帶擾動發展

今年第13號颱風「貝碧佳」於今晨增強為中颱，天氣風險公司分析師吳聖宇預估，今北部地區有零星局度短暫陣雨，各地山區午後也有...

這款月餅熱量得跑33圈操場才能消耗 營養師教你「這樣吃」減輕負擔

中秋節除了吃烤肉、剝柚子外，包進一整顆蛋黃的「月餅」，也是不可或缺的應景美食。但可別小看僅有半個手掌大的月餅，若是吃上完整一顆，連跑30圈操場熱量都消耗不完！

她上廁所竟「跑出一塊肉」 醫揭原因：年長、多產女性須注意

一名上了年紀的女子最近上廁所時，發現陰道處竟有一塊肉跑出來，嚇的她趕緊就醫，婦產科女醫張瑜芹經診斷發現，對方竟然已經第四度「子宮脫垂」才來就診。張瑜芹也呼籲女性，大家平常就應多注意自己骨盆底肌健康，以免對日常生活造成困擾。

國5北上提早塞 宜蘭-頭城車速20公里以下

今天是中秋節前的假日，高速公路局原本預估國道午後5處北向路段易塞車；不過，因國5北向下午有高乘載管制，上午11時已開始出...

中秋烤肉3熱量魔王 營養師：隔天輕食調整減負擔

不少民眾趁週末提前慶中秋，街上飄逸烤肉香卻藏著熱量陷阱，貪嘴多吃當心變得比中秋月亮還圓，營養師提醒牛五花肉、豬五花肉和培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。