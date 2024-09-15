她上廁所竟「跑出一塊肉」 醫揭原因：年長、多產女性須注意

一名上了年紀的女子最近上廁所時，發現陰道處竟有一塊肉跑出來，嚇得她趕緊就醫，婦產科女醫張瑜芹經診斷發現，對方竟然已經第四度「子宮脫垂」才來就診。張瑜芹也呼籲女性，大家平常就應多注意自己骨盆底肌健康，以免對日常生活造成困擾。

張瑜芹在粉專發文表示，所謂「子宮脫垂」，是指子宮下移，部分或全部經由陰道外露，通常是由於骨盆底肌肉和韌帶支撐力減弱所致。這樣的情況會出現腰痠、頻尿，甚至漏尿等症狀，不僅排尿困難或感覺尿不盡，陰道內也會有異物感或下墜感，同時影響性生活。

張瑜芹表示，子宮脫垂通常好發於以下族群：

張瑜芹提醒女性，「凱格爾運動」是一種有效預防與治療輕度子宮脫垂的方法，大家平時應多注意骨盆底肌肉的健康。如果已經有子宮脫垂的人，在重訓時，一定要有專業教練指導，以免加劇子宮脫垂的狀況。