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捐血就送電影票 民進黨號召做公益

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨15日於板橋大遠百外舉行捐血活動，有不少民眾前來響應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨15日於板橋大遠百外舉行捐血活動，有不少民眾前來響應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「捐完血送電影票，馬上就能到樓上影城看電影！」民進黨新北市議員戴瑋姍15日表示，本次捐血活動盼吸引更多年輕人捐出熱血，未來將會全台推行，盼民眾響應；活動剛開始沒多久，就已吸引至少20人排隊，現場志工協助登記資料、量血壓與引導民眾，活動氣氛相當輕鬆。

戴瑋姍表示，民進黨主席賴清德有交代黨公職要多做善事、服務社會，因此這次與全國嘉義信賴後援會合作，號召更多年輕人捐出熱血，只要捐血就可以獲得電影票，捐完還能到附近的影城看電影，「一兼二顧，非常划算！」後援會召集人劉德宗表示，希望本日能募得400袋血，減緩偏鄉醫院缺血荒。

活動一開始就有至少20人排隊，現場氣氛相當熱絡，服務志工忙著幫捐血民眾登記資料、量血壓，引導民眾上捐血車與分發補充營養的食物與電影票。民進黨副秘書長何博文現場也捲起袖子捐了一袋血，他笑說自己3個月前才捐過一次，「還可以再捐！」

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捐血 民進黨 電影

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