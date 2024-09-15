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中秋節前假日國道客運旅客量 西部成長東部衰退

中央社／ 台北15日電

交通部公路局統計，昨天是中秋節假期前第1天假日，國道客運疏運人數與去年同期相較，西部成長，東部則衰退。

今年中秋節無連續假期，交通部公路局預估仍有返鄉與出遊人次，在假期前週六及週日，整備各項疏運措施。

公路局統計，14日西部國道客運共計行駛6444班次，疏運11萬1535人次，較112年同期增加3.8%；東部國道客運路線共計行駛1553班次，疏運2萬9545人，較112年同期減少6.3%。

公路局說，14日省道部分路段壅塞，包括：台61線龍井至中彰大橋南下、台74線潭子至大里東向、台74線太原至松竹西向及台中高鐵至快官西向、台88線大寮路段西向等路段。

公路局預估今天易塞車省道路段，包括：台2線淡水、萬里、福隆路段及台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段與台1線水底寮。

中秋節 國道客運

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