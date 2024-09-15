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民眾中秋烤肉花較多預算、漲幅有感 農業部：中秋前菜肉價穩定
中秋節佳節將至，又到了闔家烤肉的「小團圓」，根據北農與中央畜產會菜價、肉價等最新統計顯示，目前每公斤菜價約43.2元；每公斤豬肉96.2元、白肉雞每斤約33.5元。農業部表示，目前價格均屬穩定，中秋節慶效應過後菜肉價有望再進一步回穩。
根據北農統計，台北市今日蔬菜到貨量約1176噸，本日進貨量較昨日減少，量增菜種有萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、絲瓜、敏豆、甜椒、玉米等，量減菜種有甘藍、大白菜、青江菜、蕹菜、花胡瓜、苦瓜、茄子、番茄、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。
北農分析，今日市況逢周休預期購買需求增加，雖然進貨量減少，但因氣候因素影響，外市銷售情形普通，以致承銷人購買意願趨弱而買氣略平，各菜種行情漲跌互見。
農糧署副署長姚志旺表示，前陣子受凱米颱風影響，目前短期葉菜類的復耕已約4成，中秋節因為需求高導致價格較高，例如烤肉需求較高的玉米等，青椒的復耕也在持續進行，筊白筍產量較為穩定，節氣效應過後進入秋季，蔬菜生長狀況也會較好，屆時產量會比較充足。
肉價部分，農業部畜牧司長李宜謙表示，目前豬肉價格較高，在於周六國內的肉品市場大概有一半休市，休市前每公斤約93到94元，其實價格並不會差不多，業者在中秋節前一個月也已經在備料，因此價格波動上影響有限，而中秋後到年底預計每公斤會落在90到92元左右。
張姓民眾表示，一年一度的中秋烤肉大家都很期待，不過今年中秋烤肉的準備上，同樣的量確實花了較多的預算，物價漲幅還是有感的，節日下需求量大導致價格漲可以理解，不過民生物資價格的穩定還是政府的重要工作，也是讓人民最有感的政策。
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