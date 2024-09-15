中秋烤肉3熱量魔王 營養師：隔天輕食調整減負擔

不少民眾趁週末提前慶中秋，街上飄逸烤肉香卻藏著熱量陷阱，貪嘴多吃當心變得比中秋月亮還圓，營養師提醒牛五花肉、豬五花肉和培根是3大熱量魔王，可隔天採輕食調整減負擔。

營養師張宜婷近日透過新聞稿傳授健康過節、少負擔的飲食觀念，她認為，過節當然要開心享受美食，只要聰明選擇食材與適度飲食控制，即便是油香四溢的烤肉，也能在不為身體帶來負擔的情況下美味兼得。烤肉桌上常見的牛五花肉、豬五花肉和培根，屬於高熱量肉類。

據食品營養成分資料庫分析，每100公克白飯約183大卡熱量。張宜婷說，每100克約一手掌大小的牛五花肉就含有430大卡熱量，豬五花肉368大卡，培根也有372大卡，大口品嚐油脂含量高的肉類會不知不覺累積熱量，經過高溫燒烤還會產生糖化終產物，過量食用可能導致身體發炎。

張宜婷建議，民眾烤肉可選擇蝦子、蛤蠣、干貝、魚肉、雞肉等低脂肉類，或挑選熱量埋有那麼高的牛後腿肉、板腱牛排或豬肩肉，低脂、低熱量蛋白質可避免攝入過多油脂，還能增加飽足感。不過，有慢性疾病患者需特別留意醬料、整體澱粉類攝取，痛風患者則應避免攝取過多海鮮。

中秋期間吃得太多還是有補救方式，張宜婷表示，隔天進行輕食調整就是不錯的選擇，改吃水煮蔬菜、清炒雞肉或氣炸魚，尤其魚類富含Omega-3脂肪酸，有助減少發炎，同時增加綠花椰菜、菠菜等高纖維蔬菜攝取，可減緩糖分吸收速度，穩定血糖，促進脂肪代謝。

另外，民眾可透過間歇性斷食補救，張宜婷說，可實施168斷食法，也就是1天只有8小時可進食，其餘16小時禁止攝取熱量，確保足夠空腹時間，讓身體代謝狀況更理想，再加上飲用2000毫升的水或無糖茶，進行瑜伽、快走，或高強度的有氧運動，促進新陳代謝、加速脂肪分解。