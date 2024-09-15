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貝碧佳轉中颱「雨彈襲北東」 天氣風險：周三恐有雙颱形成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣風險公司分析師廖于霆指出，周三之後天氣變數較大，模式預估有2颱風形成，雖不直接侵台，但台灣降雨可能增多。圖／截自天氣風險公司粉專
天氣風險公司分析師廖于霆指出，周三之後天氣變數較大，模式預估有2颱風形成，雖不直接侵台，但台灣降雨可能增多。圖／截自天氣風險公司粉專

貝碧佳颱風今天清晨增強為中颱，天氣風險公司分析師廖于霆指出，今受到貝碧佳颱風外圍環流影響，新竹以北到東北角整天都有短暫雨，南部有午後雷陣雨，中部山區也有午後短暫陣雨機會；周三之後天氣變數較大，模式預估有2颱風形成，雖不直接侵台，但台灣降雨可能增多，後續仍要持續觀察。

中央氣象署表示，貝碧佳今晨2時增強為中度颱風，其中心位於台北東北方790公里的海面上，向西北西轉西方向前進，通過琉球附近海面之後，預計周一登陸中國上海一帶，對台灣天氣沒有直接影響。

廖于霆今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，受到其外圍環流影響，今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會，沒下雨的時候還可見到陽光。

中部地區今只有山區有短暫雨午後雨的機會，平地天氣相對良好，多雲到晴；南部地區上半天多雲時晴偶飄雨，下半天有明顯的午後雷陣雨，有短時較大雨勢發生機會；東半部地區上半天多雲，下半天山區也會有午後雷陣雨。

溫度部分，廖于霆說，因為各地雲量較多，各地高溫都在32-34度，較前幾天有所下降，對健康的壓力可以比較舒緩一些。

廖于霆表示，貝碧佳颱風移動速度快，這兩天在琉球到東海一帶活動，週日颱風進入東海之後，台灣附近水氣減少，禮拜天僅苗栗以北有短暫陣雨，南部山區的午後雨也會因為風向轉變而活動規模縮減。

廖于霆指出，周一、二中秋節的天氣，台灣受偏東風影響，東半部雲量較多偶有短暫雨，西半部天氣晴時多雲，南部山區午後短暫雷陣雨，賞月的話還是以西部較合適。

周三之後天氣變數較大，廖于霆說明，數值模式預報有2個颱風形成，雖不直接侵台，但都在台灣附近活動，受到颱風外圍環流影響，台灣降雨可能增多。

但廖于霆也表示，因為連熱帶性低氣壓都還沒形成，現在就斷定颱風路徑言之過早，未來還有變數，要再每天觀察預報變化。

氣象署 颱風 高溫

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