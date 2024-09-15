中秋賞月機率曝 吳聖宇：中秋後恐有2熱帶擾動發展

今年第13號颱風「貝碧佳」於今晨增強為中颱，天氣風險公司分析師吳聖宇預估，今北部地區有零星局度短暫陣雨，各地山區午後也有局部短暫陣雨，但降雨明顯比昨天少很多，明天水氣會更少，但到中秋節當天水氣逐減增多，東半部降雨機率提高，西半部則有午後短暫陣雨或雷雨，晚間要賞月的機率，西半部相比東半部大得多；另18日後可能有2個熱帶系統發展，後續需持續留意最新預報變化。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，貝碧佳颱風通過琉球群島進入東海的貝碧佳颱風在今天凌晨發展為中度颱風，不過它的範圍仍然不大，並且持續往長江口一帶前進，預估明天（16日）就會在長江口登陸，對於浙江北部、上海、江蘇南部一帶影響可能頗大，提醒明天要前往這些地方的朋友要多加注意颱風可能造成的影響。

至於對台灣的影響，吳聖宇說，昨（14日）因為高空冷心低壓通過，大氣狀態不穩定，配合貝碧佳颱風外圍大低壓帶的水氣還有熱力作用的影響，台灣附近海面以及陸地上的對流發展可說是相當旺盛，尤其是中部地區，不少地方在短短幾個小時內就有破百的累積雨量發生。

吳聖宇表示，今天隨著高空冷心低壓繼續向西離開，大氣狀態反而穩定許多，不過貝碧佳颱風外圍偏北風的水氣仍在北部海面到台灣海峽中北部一帶活動，預報上來看北部地區仍可能受到影響，有零星局部的短暫陣雨，午後因為熱力作用，各地山區也還是會有些局部短暫陣雨出現的可能。

但吳聖宇表示，因大氣趨於穩定，預報模式做出來的降雨反應明顯比昨天少很多，發生大雨的可能性較低，但仍提醒到山區活動的民眾留意午後的天氣變化；降雨減少後，各地白天的溫度仍然偏高，高溫普遍有33至35度，戶外活動還是要多補充水分，預防中暑發生的可能性。

吳聖宇進一步說明，明（16日）隨著貝碧佳颱風登陸長江口，台灣附近的水氣會更少一些，但受到後續大低壓帶外圍偏東到東北風影響，白天迎風面的東半部地區仍有局部降雨機會，西半部地區則是要注意，午後山區因為熱力作用而出現的熱對流降雨，降雨以山區為主，平地比較不受影響，預估仍然是降雨較偏少的一天。

但吳聖宇指出，從明晚至中秋節當天（17日），因大低壓帶外圍所帶來的偏東到東北風有加強的趨勢，水氣逐漸增多，迎風面東半部、恆春半島一帶降雨的機會提高，降雨的情況會變得比較明顯一些，西半部仍是山區午後會有熱對流發展、擴散帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

吳聖宇說，中秋節晚間要看到月亮的機會，目前來看，在東半部地區機會不高，雲層偏厚甚至有可能下雨，西半部的機會就相對大得多，午後熱對流消散後，有機會在雲層間看到月亮露臉。

周三（18日）之後的天氣變化目前仍然是充滿變數的情況，須看大低壓帶中後續擾動發展的狀況而定。吳聖宇表示，目前的大趨勢看起來，應該會有2個系統發展，其中之一可能出現在南海到菲律賓附近，另一個則會在台灣以東到琉球東南方海域一帶出現。

吳聖宇指出，南海的這一個擾動發展後，偏西移動趨向海南島或越南的機會較高，但在台灣以東的這一個擾動，未來的動態就有很大的變動性，是否會在19日之後往台灣靠近值得觀察，不過目前擾動還未出現，仍需要持續留意最新的預報變化。