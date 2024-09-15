台鐵「總統花車」首公開！9月18日限量開賣 2天1夜3990元起

台鐵「總統花車」不僅是台灣最珍貴的鐵道文化資產，更曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑，但從未對國人開放展示過。台鐵公司今揭開其神秘面紗，宣布推出2大花東鐵道旅遊專案，2天1夜每人3990元起，9月18日上午10時限量開賣。

台鐵說明，總統花車（35SA32820車廂）於1967年打造完成後，直至1991年南迴鐵路竣工才執行首次任務，載送李登輝總統進行環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑。

台鐵改制公司後，特別對這輛國寶級總統花車進行維護保養，並決定揭開其神祕面紗和國人分享，於花東地區推出鐵道旅遊專案，另特別復刻前總統李登輝當時乘坐的專列編組，以2輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、總統花車及客廳車，讓搭乘者有最貼切的感受體驗。

台鐵指出，鐵道旅遊專案有5大亮點，包含專屬領隊、專業文史解說、只送不賣的名片式車票及票卡、特製車銘板、及50年代古早味「火車大菜」鐵路便當，造訪這難得一見的火車「移動博物館」。

台鐵表示，總統花車採「郵輪式列車」方式開行，10月開行花蓮=富里區間，11月為台東=瑞穗區間，並推出多項套裝行程，包含親民版「光華假期」、頂規版「元首假期」，品嘗推薦美食、參觀總統花車、入住六星級飯店總統套房等，2天1夜每人3990元起。

台鐵表示，限量席次將於9月18日早上10時正式開賣，詳細遊程及售價請參考協力廠商易遊網公告。