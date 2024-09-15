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台鐵總統花車首開放 花東行程18日開賣

中央社／ 台北15日電

台鐵公司今天宣布，首次開放民眾搭乘總統花車，10月、11月以郵輪式列車開行花東行程，18日上午10時開賣；其中頂規版的「元首假期」可入住六星級總統套房。

台鐵發布新聞稿，重磅推出「跟著總統去花東！」鐵道旅遊專案。

台鐵總統花車採「郵輪式列車」方式開行，10月為花蓮往返富里區間，11月為台東往返瑞穗區間，有多項套裝行程，包含親民版「光華假期」及頂規版「元首假期」，品嘗推薦美食、參觀總統花車、入住六星級飯店總統套房等，2天1夜費用每人新台幣3990元起，限量席次將於18日上午10時開賣。

台鐵總統花車詳細遊程及售價，可參考台鐵協力廠商易遊網公告（https://www.eztravel.com.tw）。

台鐵說，總統花車（35SA32820車廂）是台灣最珍貴的鐵道文化資產，於1967年打造完成後，直至1991年南迴鐵路竣工才執行首次任務，載送前總統李登輝環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑。

台鐵表示，這輛總統花車從未對國人開放或展示過，今年初台鐵改制公司後，特別對這輛國寶級總統花車維護保養，並決定揭開其神秘面紗和國人分享，於花東地區推出鐵道旅遊專案，另特別復刻李登輝當時乘坐的專列編組，以兩輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、總統花車及客廳車，讓搭乘者有最貼切的感受體驗。

台鐵介紹總統花車專案行程的5大專屬亮點，包括：專屬領隊、專業文史解說、只送不賣的名片式車票及票卡、特製車銘板及50年代古早味「火車大菜」鐵路便當。同時台鐵攜手觀光署，於列車停靠站點安排在地小農市集、音樂團體表演、原民舞蹈迎賓等活動，讓旅客深度探索花東之美。

台鐵 行程 鐵道

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