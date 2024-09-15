中秋節烤肉加熱電器藏危機 北市消籲注意5不1沒有

中秋節將至，台北市消防局今天表示，民眾若在家使用加熱電器烤肉，務必注意用電不超過負載等「5不1沒有」要點，並建議在住家每房安裝住警器，加強防火保護。

17日為一年一度中秋節，許多人都會全家團聚烤肉。消防局上午透過新聞稿表示，中秋烤肉活動，許多民眾選擇在家使用電烤盤、烤箱等加熱電器，不但方便也可減少炭火使用，不過加熱電器所需電量大，潛藏危機不容小覷。

消防局呼籲，民眾使用加熱電器務必注意「5不1沒有」要點，分別為用電不超過負載，電烤盤、烤箱等加熱電器消耗電功率較大應獨立使用插座，不和其他電器共用。

以及，電線不綑綁折損；電源插座不長插；插頭不潮溼汙損；周圍不放可燃物；沒有安全標章的產品，不買不用。

消防局提到，除加熱電器外，許多人也會選擇以「攜帶式卡式瓦斯爐」烤肉，雖然方便但使用不慎容易產生災害，常見卡式瓦斯爐致災原因包含烤盤或鍋具超出瓦斯爐架，受熱後產生熱輻射使瓦斯罐受熱膨脹進而產生爆炸，或是瓦斯罐未正確接合卡式爐，進而漏氣導致起火燃燒。

中秋佳節歡聚烤肉應首重安全，消防局指出，民眾應避免不正確的用火用電方式，造成火災傷亡憾事；此外，為進一步防範火災，建議在家中每個房間安裝住宅用火災警報器，以便在火災初期及早偵測並發出警報，為家中提供更全面防火保護。