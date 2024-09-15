國道客運昨疏運逾11萬人 今預估省道6大路段易壅塞

今天是中秋假期第2日，雖然今年不是連續假期，但省道昨已有塞車或車多情況，西部國道客運共計行駛6444班次，疏運11萬1535人，疏運人數較去年同期增加3.8%，交通部公路局預估，今天包含台2線淡水、萬里、福隆路段等6大路段易發生壅塞情況，呼籲民眾出門前先查詢周邊交通狀況。

公路局表示，昨天壅塞路段包含台61線龍井至中彰大橋南下、台74線潭子至大里東向、台74線太原至松竹西向及台中高鐵至快官西向、台88線大寮路段西向等路段。

車多路段包含台64線板橋至新店東向、台64線中和至板橋及三重至五股西向、台65線板橋至國3南下、台65線土城至板橋及新莊至五股北上等，其餘路段皆順暢。

西部國道客運共計行駛6444班次，疏運11萬1535人，疏運人數較112年同期增加3.8%；東部國道客運路線共計行駛1553班次，疏運2萬9545人，疏運人數較112年同期減少6.3%。

公路局預估，今天台2線淡水、萬里、福隆路段；台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段；台1線水底寮路段等，較易發生壅塞情形，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少在車陣中的時間，避免降低出遊興致。

公路客運部分，公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者於今年中秋假期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，這次假期也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局表示，公路局省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」，或是下載「幸福公路」App，查詢最新路況。