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今天國道這些路段恐塞 下午3時起國5高乘載管制

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
高速公路局預估，今天重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。本報資料照
高速公路局預估，今天重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。本報資料照

今天為中秋節假期前一周日，高速公路局上午指出，預判今天重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南部地區利用西部國道北向之用路人於9時前出發，中部地區用路人建議於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省行車時間。

高速公路局指出，預估今日交通量為108百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截至8時，交通量為 11.8 百萬車公里，今日相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

高速公路局指出，昨天全日交通量為114.0百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均(2.6百萬車公里)之1.1倍，昨天下午國道主要壅塞路段為國1南向三重至五股、桃園至中壢、三義至台中系統、仁德系統至高科，國1高架堤頂至環北，國3南向中和至樹林、通霄至大甲、烏日至霧峰系統，國5南向石碇至坪林路段，於19時後逐漸紓解。其餘國道路段行車大致正常。

國道 塞車 高速公路

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