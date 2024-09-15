國道北向5路段午後易塞 國5下午3時起高乘載管制

今天是中秋節假期之前的週日，高速公路局預估國道交通量為平日1.2倍，午後北向5處路段易塞車，國道5號北向入口下午3時至晚間8時，將實施高乘載管制。

高公局預估今天國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍。

高公局預判北向5處路段午後易壅塞，包括：國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林路段。

高公局建議南部地區的國1、國3北向用路人於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局今天的疏導措施，包括：下午3至晚間8時，於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制，另採單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

根據高公局上午8時10分路況即時資訊，國道全線順暢，國5南向及北向車流較多，但車速都仍達70公里以上。