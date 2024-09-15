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水氣減少天氣回穩午後山區零星雨 高溫可達35度

中央社／ 台北15日電

氣象署表示，今天水氣減少，大氣環境漸恢復穩定，台灣各地及澎湖為多雲到晴，但仍有殘留水氣，金門、馬祖有短暫降雨，清晨至上午中部以北地區及澎湖也有零星降雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

中央氣象署指出，各地高溫大約攝氏33到35度，沒下雨時感受較悶熱，外出請注意防曬並多補充水分。

基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生機率，前往海邊活動請注意安全。

第13號颱風貝碧佳，今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位於台北東北方790公里海面，向西北西轉西方向前進，通過琉球附近海面後，預計週一登陸中國上海一帶，對台灣天氣沒有直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度較易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

澎湖 颱風貝碧佳 馬祖

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