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中颱貝碧佳撲向長江口 吳德榮：中秋節東雨西晴

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中颱貝碧佳撲向長江口 吳德榮：中秋節東雨西晴

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。本報資料照
今明午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。本報資料照

仍有熱帶擾動發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(15)日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第13號中颱「貝碧佳」已進入東海，撲向長江口，今晚至明(16)日對長江三角洲構成嚴重威脅。

吳德榮指出，最新(14日20時)模式對周三(18日) 20時的模擬圖包括歐洲模式及美國模式顯示，大「季風環流」內有多個擾動發展，位置、強度有很大差異；模擬的路徑亦完全不同，且皆頻繁大幅調整，應持續密切觀察；對台有何影響？不確定性太大，言之過早，徒增困擾而已。

吳德榮說，今、明兩天各地為晴時多雲的天氣，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫為北部21至36度、中部21至35度、南部22至36度及東部21至36度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明晚至中秋節(17日)台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量增多，偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。至於周三至周六(18至21日)的天氣、得視熱帶擾動的發展及動向而定，模式頻繁調整中，需再觀察。

吳德榮說，最新(14日20時)模式對周三(18日) 20時的模擬圖〔左圖歐洲模式ECMWF)，右圖美國模式(GFS)〕顯示，大「季風環流」內有多個擾動發展，位置、強度有很大差異。(圖擷自tropical tidbits) 擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮說，最新(14日20時)模式對周三(18日) 20時的模擬圖〔左圖歐洲模式ECMWF)，右圖美國模式(GFS)〕顯示，大「季風環流」內有多個擾動發展，位置、強度有很大差異。(圖擷自tropical tidbits) 擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中秋節 吳德榮 天氣動態 氣溫 氣象署

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