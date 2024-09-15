中颱貝碧佳撲向長江口 吳德榮：中秋節東雨西晴

仍有熱帶擾動發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(15)日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第13號中颱「貝碧佳」已進入東海，撲向長江口，今晚至明(16)日對長江三角洲構成嚴重威脅。

吳德榮指出，最新(14日20時)模式對周三(18日) 20時的模擬圖包括歐洲模式及美國模式顯示，大「季風環流」內有多個擾動發展，位置、強度有很大差異；模擬的路徑亦完全不同，且皆頻繁大幅調整，應持續密切觀察；對台有何影響？不確定性太大，言之過早，徒增困擾而已。

吳德榮說，今、明兩天各地為晴時多雲的天氣，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫為北部21至36度、中部21至35度、南部22至36度及東部21至36度。