聽新聞
0:00 / 0:00
中颱貝碧佳撲向長江口 吳德榮：中秋節東雨西晴
仍有熱帶擾動發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(15)日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第13號中颱「貝碧佳」已進入東海，撲向長江口，今晚至明(16)日對長江三角洲構成嚴重威脅。
吳德榮指出，最新(14日20時)模式對周三(18日) 20時的模擬圖包括歐洲模式及美國模式顯示，大「季風環流」內有多個擾動發展，位置、強度有很大差異；模擬的路徑亦完全不同，且皆頻繁大幅調整，應持續密切觀察；對台有何影響？不確定性太大，言之過早，徒增困擾而已。
吳德榮說，今、明兩天各地為晴時多雲的天氣，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫為北部21至36度、中部21至35度、南部22至36度及東部21至36度。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明晚至中秋節(17日)台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量增多，偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。至於周三至周六(18至21日)的天氣、得視熱帶擾動的發展及動向而定，模式頻繁調整中，需再觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言