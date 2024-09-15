上月才加薪 台鐵董座被爆自己記自己大功

台鐵公司化上路九個多月，先後爆出公司化後，董總先加薪、員工出勤獎金變禮券等爭議，台鐵產業工會昨爆料，指台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇等人以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功一支，質疑公司化後的維修預算、人力及員工待遇都未解決，高層不該記功，而是該記過。

對此，台鐵公司表示，不予回應；交通部則說，依往例，董事長及總經理申請功過需報給交通部，但目前未見相關訊息，記功嘉獎皆有一定審查程序，暫無法評斷是否合理。

國民黨立委林沛祥說，台鐵公司化後，真正肥的只有台鐵高層，所有苦果都是基層承擔，而台鐵誤點無法根治，大家都不滿意，杜微卻被記支大功，「這個大功是交通部長陳世凱要給的嗎？」民進黨立委陳素月說，「的確有些不妥之處」，董事長表現應由其他單位或委員會評鑑，或給社會大眾給評價，避免球員兼裁判。

根據台鐵公司內部公文，指為推動台鐵公司化，成立「台鐵公司化工作小組」，積極和相關單位溝通，總計參與交通部會議六十四次，和台鐵工會開過五十三次會議，工作小組更召開過廿三次小組會議，討論公司法規制定、財務規畫、員工薪給與權利保障等，前後歷時兩年多，如期在今年元旦成立公司，相關同仁辛勞得力，並在今年九月六日，簽奉董事長准予敘獎。

該公文顯示，除了杜微本人及馮輝昇大功一次外，已退休的前副局長朱來順、陳仕其各記功兩次，已退休的主秘陳裕謀、現任副總經理賴興隆也各記功一次，其他還包括各單位、營業處等一七六人，均有記功及嘉獎。

台鐵產業工會指出，杜微上月為自己加薪四成後，近期更以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義，自己記自己大功一支，反觀第一線辛苦輪班、搶修工作的員工依然低薪，顯得格外諷刺。

台鐵產業工會表示，台鐵公司化轉型過程中，行車安全受預算影響，未通盤檢討整體津貼薪資，導致人員離退高達一千多人，服務品質與運輸安全受影響，新進人員招募進度落後，且起薪待遇低，導致離退率高。

台鐵產業工會指出，這些過失僅是台鐵高層「督導不周」的冰山一角，但每一項都與旅客安全息息相關。此外，今年六月二十日大清水溪橋土石流列車出軌事故，杜微當時召開記者會宣布自請處分，並連帶處分所有相關人員，如今卻又為自己申請大功，功過相抵毫無汙點。

太魯閣事故家屬陳鵬年表示，董總應該是帶領台鐵進步的領頭羊，但至今看不到台鐵從上到下，一致的向心力及安全共識，也鮮少看到對於行車安全有什麼實質方案，「邀功」恐還言之過早。