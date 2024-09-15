密醫緩起訴 本土牙醫不排除上街

Abc牙醫聯盟因聘密醫詐健保遭檢方偵辦，但偵查結果讓本土牙醫不滿。本土小牙醫聯盟召集人、台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺表示，無照密醫的行為不可取，衛福部又要推出的「假偏鄉」計畫恐怕會更打擊醫療，擔憂會讓違法的波波密醫加速取得執照，對醫療衝擊大，不排除再度上街頭。

Abc牙醫聯盟因聘請密醫詐領五千七百萬健保費遭開罰，高雄地檢署對集團總院長謝尚廷等人予以緩起訴，要求九名密醫在兩年半內通過牙醫師國考，否則緩起訴撤銷，改依違反醫師法起訴。

黃映綺說，此結果好比警察遇到無照駕駛，不但沒有開單，還鼓勵趕快考駕照以免受罰，反正被抓到也不會怎樣。

黃映綺指出，衛福部明年即將上路的優化偏鄉醫療精進計畫第二期，根本是「假偏鄉、真後門」計畫，藉機放寬波波牙醫實習名額，等於加速「波波密醫」取得執照。

衛福部口腔健康司副司長顏忠漢表示，該計畫會優先召募已取得牙醫師資格，且已完成不分科住院醫師（PGY）訓練者。計畫雖通過行政院核定，但詳細執行細節尚未拍板，將持續找相關團體討論。