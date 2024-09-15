日研究高血壓疫苗 完成二期臨床

全台超過五百萬人罹患高血壓，但約三成患者被診斷高血壓後，卻未規律用藥，導致病況控制不佳。日本大阪大學教授森下龍團隊研發的「高血壓疫苗」，已完成第二期臨床試驗，打一針穩定血壓的效果最長可達半年，未來將針對服藥遵從性低或是服藥後血壓控制仍不穩的患者。

森下龍一說，高血壓疫苗機轉是抑制體內分泌的第二型血管張力素（AngII）作用，屬於一種單株抗體疫苗。用藥遵從性是改善高血壓病況關鍵，但他自身觀察，約五成的高血壓患者，因疾病不會產生疼痛等不適感，使用藥遵從性低，也讓這群患者發生高血壓併發症的機率與死亡率提升。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫陳肇文表示，高血壓的患者其組織或血管會分泌第二型血管張力素，使血管收縮，引發高血壓，而目前高血壓口服用藥，機轉即是抑制AngII受體，達到控制血壓的效果，全台八成病患使用此機轉藥物。

陳肇文指出，根據臨床統計，國內高血壓患者約三成穩定用藥，但有三成患者雖有看診，卻未依醫囑規律用藥，另有三成患者根本不知道自己有高血壓，或知情卻不尋求專業協助。

高血壓初期雖無明顯症狀，但是高血壓會加速動脈血管硬化，血管內壁變得狹窄。陳肇文說，若長期未控制血壓，可能引發腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭或腎臟衰竭，生命遭受嚴重威脅，多數患者會等到病況嚴重才會察覺。

陳肇文表示，若高血壓疫苗順利通過三期臨床試驗，將可用於自理能力較差的病患，包括難以規律用藥者、身體功能退化者，或工作性質導致無法定時服藥的患者，因每次注射針劑，藥效可持續三至六個月，一年只要施打二、三次，患者用藥意願提升，對高血壓防治將有大幅助益。